Die heute 23-jährige Mara (l.) ist vor zwei Jahren an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Auch Wiebke, 36 Jahre, hatte diesen Krebs. (Jörn Perske/dpa)

Krebs betrifft nicht nur ältere Menschen. Pro Jahr erkranken bundesweit 15.000 junge Erwachsene daran. Für sie ergeben sich im Vergleich zu älteren Patienten andere Probleme. Vor allem auch die Frage: Können sie noch Kinder bekommen? Mara ist 21, als die Welt für sie zusammenbricht. Sie will gerade durchstarten ins Leben, mit dem Studium in Hamburg ist sie auf der Zielgeraden.

Dann der Schock: Diagnose Lymphdrüsenkrebs. "Ich habe schon vorher gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ständig fühlte ich mich matt und müde. Dann ist ein Tumor am Hals gewachsen", erzählt die junge Frau. Nach der Hiobsbotschaft im August 2016 bekommt sie eine Chemotherapie.

"Wenig später sind mir die Haare ausgefallen." Viel schlimmer für Mara ist aber: "Das Leben ist erst einmal komplett auf Eis gelegt. Während es bei all meinen Freunden weiterging, habe ich mich durch die Krankheit abgehängt gefühlt." So wie Mara, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, geht es Tausenden von jungen Menschen in Deutschland.

Heilungschancen über 80 Prozent besser

Obwohl das mittlere Erkrankungsalter bei Krebs nach Angaben der Deutschen Krebshilfe bei 69 Jahren liegt, bekommen jedes Jahr auch rund 15.000 Menschen zwischen 18 und 39 Jahren die Diagnose. Sie stellt das Leben der jungen Menschen auf den Kopf, auch wenn die Heilungschancen in dieser Altersklasse mit über 80 Prozent besser sind.

Wie geht es weiter mit Ausbildung, Studium und Job? Wie mit Partnerschaft und Familienplanung? "Viele junge Krebspatienten haben das Gefühl, plötzlich vor dem Nichts zu stehen", sagt der Krebsmediziner Mathias Freund. Zudem gebe es für junge Erwachsene wenig spezialisierte Unterstützung – anders als für ältere Erkrankte und für Kinder.

Das will die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs ändern. Sie setzt sich seit rund vier Jahren für die Verbesserung der Behandlungs- und auch allgemeinen Lebensbedingungen junger krebskranker Menschen ein. Mittlerweile gibt es in 16 Städten und Regionen sogenannte Treffpunkte, in denen Hunderte von jungen Krebspatienten zusammenkommen.

Mara, heute 23 Jahre alt, leitet zusammen mit der 36-jährigen Wiebke, die ebenfalls von Lymphdrüsen-Krebs betroffen war, den Treffpunkt in Hamburg. Oft geht es bei den Gesprächen um das große Thema Partnerschaft und Familienplanung. Denn nach einer Krebsbehandlung verschlechtern sich die Chancen aufs Kinderkriegen, wie Krebsmediziner Freund erklärt. Seit anderthalb Jahren engagiert sich die Stiftung dafür, dass die Krankenkassen Maßnahmen bezahlen, um trotz Krebs später noch Kinder bekommen zu können.

Bisher müssen die jungen Betroffenen die Entnahme und Konservierung ihrer Ei- oder Samenzellen oder ihres Eierstockgewebes selbst finanzieren. Das kostet nach Angaben der Stiftung bis zu 4300 Euro. "Die Änderung nur eines Satzes im Sozialgesetzbuch V würde die Finanzierung durch die Krankenkassen ermöglichen", erklärt Krebsmediziner Freund, der früher als Professor an der Uniklinik Rostock tätig war.

Nun engagiert sich der 68-Jährige als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung für die jungen Patienten. Sein Ziel ist es, die Probleme von jungen Erwachsenen mit Krebs in der Gesellschaft sichtbar zu machen. "Die langfristigen Folgen für junge Erwachsene mit Krebs sind bislang nicht ausreichend untersucht", beklagt er. Die Behandlung von Mara ging bis Januar 2017. "Ich habe ein Jahr gebraucht, um mich von allem zu erholen", sagt sie. Ob sie den Krebs besiegt hat, ist ungewiss. Sie gilt zwar als gesund. Aber ob sie geheilt ist, könne man erst nach fünf Jahren sagen, betont Mara.

Zur Sache

Drei Beratungsstellen in Bremen

In Bremen können sich Menschen mit der Diagnose Krebs an die Bremer Krebsgesellschaft wenden. Es gibt drei Beratungsstellen – in Bremen-Stadt, in Huchting und in Bremen-Nord. Die Mitarbeiter führen Beratungsgespräche; außerdem gibt es Vorträge, Workshops, Seminare, Selbsthilfetreffen und andere Möglichkeiten zum Austausch für Betroffene und auch Angehörige. Die Bremer Krebsgesellschaft ist telefonisch unter 0421 / 4919222 und im Internet unter www.bremerkrebsgesellschaft.de erreichbar. Die Niedersächsische Krebsgesellschaft hat die Telefonnummer 0511 / 3885262, Internet: www.nds-krebsgesellschaft.de.