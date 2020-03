Gewaltvideos oder pornografische Inhalte zu teilen, ist in Zeiten von Smartphones einfacher geworden. (Illustration: 123RF)

Das Handy ist schnell gezückt, die Prügelei dokumentiert, das Video mit wenigen Handgriffen im Netz geteilt. „Happy slapping“ werden Aufnahmen von Schlägereien genannt, die bewusst über soziale Medien verbreitet werden. Die Hürden, Gewaltvideos oder pornografische Inhalte zu teilen, sind in Zeiten von Smartphones gesunken. Wie oft Kinder oder Jugendliche in Bremen mit solchem Material konfrontiert wird, ist unklar: Nach Angaben einer Sprecherin treffen oft mehrere Strafbestände auf eine Tat zu, zusätzlich müssten Einzelfälle an verschiedenen Schulen ausgewertet werden. Eine valide Erhebung sei deshalb nicht möglich.

Inzwischen sind die meisten Schulen auf diese Fälle vorbereitet: Taucht ein Gewaltvideo auf dem Schulhof, gibt es für Lehrkräfte in Bremen einen festen Notfallplan. Die Pläne liegen laut Oliver Bouwer vom Landesinstitut für Schule (LIS) in allen Lehrerzimmern aus, darin wird genau aufgelistet, wie Lehrkräfte in welchem Fall reagieren müssen. Neben realen Gewalttaten oder Unfällen sind dort auch die Abschnitte zu medialer Gewalt und Gewalt in den Medien, also zu sogenanntem Cybermobbing oder Verbreitung von Gewaltinhalten zu finden. Dabei gibt es laut Bouwer genaue Handlungsabläufe: Das Kollegium und die Schulleitung werden informiert, die Polizei wird benachrichtigt, die Schulaufsicht kontaktiert.

Mehr zum Thema Mobbing im Netz Wenn das Internet zur Waffe wird Beleidigungen und Nacktfotos im Netz: Viele Kinder und Jugendliche leiden unter Cybermobbing. Was ... mehr »

Geht bei der Polizei eine solche Meldung ein, dann beginnen die Ermittlungen gegen mögliche Tatverdächtige. Dabei werden, so eine Polizeisprecherin, oft die Handys der Tatverdächtigen oder der Betroffenen beschlagnahmt, um das Material zu sichern. Die weitere Verbreitung werde dann durch „geeignete Maßnahmen“ verhindert. Wie die konkret aussehen, teilten die Beamten nicht mit.

Tatsächlich fällt das Weiterleiten solcher Videos je nach Inhalt unter eine ganze Palette von Gesetzeswidrigkeiten: Gewaltdarstellung, Verbreitung gewalt- oder tierpornografischer Schriften, Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- oder jugendpornografischer Schriften, Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Bekommt ein Minderjähriger, der ­jünger als 14 Jahre alt ist, ein Pornovideo ­zugeschickt, fällt das außerdem unter sexuellen Missbrauch von Kindern. Welche Strafe dafür verhängt wird, entscheidet am Ende ein Gericht.

Das Gesehene verarbeiten und darüber sprechen

Wichtig für die Betroffenen ist allerdings, was danach passiert. Wenn alle Stellen informiert sind, müssen Kinder und Jugendliche das Gesehene verarbeiten und darüber sprechen. Die Polizei schickt deshalb nach Bedarf Kontaktpolizisten oder Beamte des Fachkommissariats für Sexualdelikte in die Schulen, wenn mehrere Klassen oder Jahrgangsstufen betroffen sind. In extremen Fällen kommt außerdem das Krisenteam der Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren (Rebuz) zum Einsatz und betreut Kinder und Jugendliche. Das war laut LIS-Mitarbeiter Bouwer nach dem Terroranschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch im ver­gangenen Jahr der Fall. „Da hatten die Kollegen viel zu tun.“ Denn die Videos, die der Attentäter von seiner Tat im Netz verbreitet hatte, landeten auch auf den Handys von Bremer Kindern.

Um die Lehrkräfte zu unterstützen, bildet das LIS sogenannte Media-Coaches aus. Einzelne Lehrkräfte aus den Schulen lernen in einer 30-stündigen Fortbildung, wie die Medienwelten von Jugendlichen aussehen, wo sie Inhalte über neueste technische Entwicklungen finden und wie digitale Medien in den Schulen eingebunden werden können. „Mediale Allrounder“ sollen sie nach der Fortbildung sein. Auch der Umgang mit Gewalt im Netz spielt dabei eine Rolle. Vier Durchgänge hat es laut Bouwer schon gegeben, damit gibt es inzwischen an 70 Prozent der weiterführenden Schulen mindestens einen Media-Coach. Alle Lehrkräfte zu erreichen sei schwierig, sagt der Experte, weil die Hemmschwelle bei zentralen Fortbildungen außerhalb der Schule immer hoch sei. Zudem sei das medienpädagogische Personal am LIS knapp, da komme man mit den Kursen nicht hinterher.

Mehr zum Thema Warnung der Polizei Pornos und Gewalt auf Schüler-Smartphones Die Polizei berichtet über verstörende Inhalte in Schüler-Whatsapp-Gruppen und warnt vor der ... mehr »

Deshalb sollen die Media-Coaches als Multiplikatoren wirken: Sie sind die Experten, an die sich das Kollegium in allen Fragen wenden kann. Um Kinder und Jugendliche für den richtigen Umgang mit Netzinhalten zu sensibilisieren, sei vor allem Prävention entscheidend. „Diese Themen müssen sehr früh angesprochen werden“, sagt Bouwer. Dafür sei es wichtig, dass Lehrkräfte sich nicht davor scheuten, Verständnisfragen über beispielsweise soziale Medien mit ihren Schülern zu klären. „Es ist nicht wichtig, am Puls der Zeit zu sein, sondern auf Augenhöhe mit Kindern und Jugendlichen zu reden.“ Das sei auch in Gesprächen über Gewaltinhalte wichtig.

„Die Verbreitung erfolgt oft unreflektiert"

Die Polizei Bremen hat im Oktober vergangenen Jahres erklärt, dass sich Kinder und Jugendliche oft keine Gedanken darüber machen, wenn sie beispielsweise kinderpornografische Videos mit ihren Freunden teilen. „Die Verbreitung erfolgt oft unreflektiert, weil die Verteiler die Darstellung, die häufig nachträglich mit Musik oder Geräuschen unterlegt wurden, lustig finden“, heißt es in einer Mitteilung des Bundeskriminalamtes. Stellen die Beamten einen Jugendlichen unter 14 Jahren, der solche Videos verschickt, folgt deshalb ein „normenverdeutlichendes Gespräch“.

Grundsätzlich empfehlen die Beamten, dass Schülerinnen und Schüler sich nach dem Erhalt solcher Videos sofort an Eltern oder Lehrkräfte wenden sollten. Die Nachricht weiterleiten sollten sie oder ihre Eltern allerdings nicht, ohne vorher mit der Polizei zu sprechen. Dort kann auch Anzeige erstattet werden. Außerdem sollte die Schule informiert ­werden, dass Videos und Bilder im Umlauf sind.