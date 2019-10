Ruckzuck hängt er am Haken, der Wagen, der im Fünf-Meter-Bereich der Thielenstraße zur Winterstraße parkte. (Frank Thomas Koch)

Parken im absoluten Halteverbot macht 25 Euro, der Abschleppwagen war schon bestellt, kostet 130 Euro für die Leerfahrt, und dann kommen noch 58 Euro Verwaltungsgebühren dazu – die Schaumwaffel, die der Oldenburger auf dem Freimarkt essen wollte, kommt ihn und seine Frau am Sonntag teuer zu stehen. „Ich dachte, du kennst dich hier aus“, schimpft sie. „Reg dich nicht auf, die machen ihren Job, ich zahle und fertig“, sagt er. Mit „die“ sind die Verkehrsüberwacher des Ordnungsdienstes gemeint, die in drei Teams am Sonntag in den Stadtteilen rund um den Freimarkt unterwegs sind und die parkenden Autos im Blick haben.

Ein Schwerpunkt ist Alt-Findorff, wo Kerstin Cording und Murat Orta am frühen Nachmittag schon zwölf Mal Autobesitzer nach einer Halterabfrage rausgeklingelt haben. „Es sind nicht nur Ortsfremde, die behindernd parken“, sagt Orta. Abschleppen lassen mussten sie bis zu diesem Zeitpunkt niemanden, in der Grünbergstraße sei ein Fahrer noch rechtzeitig gekommen, berichten die beiden an Referatsleiter Frank Lehmkuhl und Uwe Papencord, den stellvertretenden Ordnungsamtsleiter. Das wird sich ändern.

Am frühen Nachmittag beachten die Autofahrer auch noch die Poller an der Findorffallee, dort parkt niemand, das ist von der Hollerallee aus zu sehen. Gegenüber in Richtung Findorffstraße ist die Einfahrt verboten, das signalisieren das runde weiße Schild mit dem roten Rand und eine rot-weiß schraffierte Barke. Die wird aber gerade von einem haltenden Auto verdeckt. „Ich wollte mich hier mit jemandem treffen“, sagt der Fahrer, dem Uwe Papencord eindeutig Handzeichen zur Abfahrt macht. Ein Restaurantbesitzer an der Ecke sieht die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in ihren Uniformen und gelben Westen: „Da um die Ecke, da können sie vier Autos abschleppen, die versperren alles.“ Papencord verspricht, dem Hinweis nachzugehen und winkt schon wieder ein Ehepaar heran, das mit seinem Auto trotz der Verbotsschilder in die Findorffstraße fährt. Die Beifahrerin kurbelt die Scheibe runter. „Guten Tag. Die Straßenverkehrsordnung ist Ihnen bekannt?“, fragt Papencord rhetorisch, das Ehepaar macht große Augen, das Schild habe man gar nicht gesehen. Das Paar muss wenden.

Das Verbotsschild habe sie nicht gesehen, sagt auch die Oldenburgerin, deren Mann über die Findorffstraße in die Thielenstraße gefahren war, und dort nun im absoluten Halteverbot parkt. Das allein hätte nicht dazu geführt, dass der Abschleppwagen bestellt wurde, aber der Wagen stand so weit auf dem Gehweg, direkt neben dem Fuß des Haltverbotsschildes, dass kein Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer daran vorbeigekommen wäre.

Murat Orta, seit drei Jahren Verkehrsüberwacher, und Kerstin Cording, seit einem Jahr dabei, gehen die Thielenstraße weiter in Richtung Winterstraße. Eigentlich sieht alles ganz gut aus. Aber am Ende der Straße wird es eng, zu eng. Der Volvo mit VER-Kennzeichen parkt im Fünf-Meter-Bereich der Ecke zur Winterstraße. Pkw kommen noch herum, Feuerwehr oder Rettungsfahrzeuge hätten ein Problem. Es ist kein Anlieger, das ergibt die Halterabfrage, Kerstin Cording bestellt den Abschleppdienst. Schräg gegenüber das Gleiche: Der BMW mit Bremer Kennzeichen, ebenfalls kein Anlieger, verengt den Kreuzungsbereich derart, dass es gefährlich werden könnte. Noch ein Abschleppwagen muss her.

Während die Verkehrsüberwacher warten, fragt eine Autofahrerin, ob sie ihren kleinen Smart wohl noch vor die parkende Reihe stellen darf? „Besser nicht“, sagt Frank Lehmkuhl. Die Kontrolleure legen den freizuhaltenden Fünf-Meter-Raum zwar mit Augenmaß aus, aber hier wäre es zu eng. Nicht jeder Fall sei gleich, es gehe nicht darum, ein Exempel zu statuieren, betont Uwe Papencord. Von der Polizei kommt die Meldung, dass sie mittlerweile bereits 70 Fahrzeuge am Torfkanal abgewiesen hat. Die Verkehrssituation spitzt sich zu. „Abends ist noch ein Konzert in der Stadthalle, da werden noch Tausende einen Parkplatz suchen“, sagt Papencord. Murat Orta weiß deshalb auch noch nicht, ob sein Dienst um 20 Uhr endet.

Eine Bewohnerin aus der Eickedorfer Straße kommt zu Fuß um die Ecke, sie beklagt, dass die „Anlieger frei“-Schilder vollkommen ignoriert würden. „Es ist besser geworden seit alles klarer geregelt ist“, meint eine andere Findorfferin aus der Borgfelder Straße. „Wollen Sie den abschleppen?“, fragen zwei Radfahrer und halten vor den Verkehrsüberwachern. Das sei richtig. Und sie will noch etwas loswerden, sagt die Radfahrerin: „In der Timmersloher Straße parken Fahrzeuge so knapp, dass Rettungsfahrzeuge niemals durchkommen.“ Wenn es dort nicht erst jüngst gebrannt hätte, hätte sie ja nichts gesagt, meint sie. „Da schauen wir nach“, sagt Uwe Papencord.

In der Winterstraße rollen jetzt die beiden Abschleppwagen an. Routiniert parken die Fahrer neben den Fahrzeugen, schwenken den Kran aus, bringen die Krallen an die Räder an, haken die Bänder ein und hieven die Autos auf die Anhänger. Beim Volvo kreischt die Alarmanlage. Nach fünf Minuten ist alles vorbei, die Abschleppwagen fahren davon. Ein teurer Freimarktbesuch. 280 Euro kostet das Abschleppen am Sonntag, zuzüglich 58 Euro Verwaltungsgebühr und 25 Euro für die Ordnungswidrigkeit.

Wahrscheinlich werden die Fahrzeughalter nicht so fatalistisch reagieren wie der Oldenburger, dessen Wagen zumindest nicht abgeschleppt wurde. „Es bringt nichts, sich aufzuregen“, sagt der Mann mit Blick auf seine Frau. „Ich habe schon öfter im Halteverbot gestanden. Jetzt muss ich mal zahlen.“