Das Fährhaus Farge. (Maximilian von Lachner)

Der Blick in die Karte des Restaurants verwunderte uns. Momentan befindet sich Bremen im Freimarkttaumel. Gefühlt scheint jeder zumindest einmal schon die Bürgerweide besucht zu haben. Es gibt also ein Volksfest direkt vor der Haustür. Das Fährhaus Farge zelebriert auf einer Extrakarte jedoch Oktoberfest-Wochen mit deftigen Speisen. Wo bleibt da die Liebe zur Regionalität? Wir blätterten weiter zum normalen Angebot, wo wir dann doch das ein oder andere von hier fanden.

Meine Begleitung entschied sich für eine Bruschetta „Nord-Ost“ (8,50 Euro). Dass wir uns hier im Nordwesten der Republik befinden – geschenkt. Die Idee an sich fanden wir jedenfalls gut. Statt Tomate, Zwiebel und Knoblauch verteilte der Koch Tiefseeshrimps auf dem Baguette, das allerdings nicht wie in der Karte versprochen geröstet daherkam. Die Shrimps ergaben in Kombination mit der Avocado eine cremige, wohlschmeckende Masse. Die Safranglace hielt sich sehr im Hintergrund. Als etwas trickreich erwies sich der sehr kleine, rechteckige Teller, auf dem die drei belegten Baguettes platziert waren. Entweder man nahm sie in die Hand und alles fiel herab. Oder man aß sie mit Messer und Gabel und der Belag kippte über den Tellerrand. Bei meiner Karotten-Kürbissuppe konnte sich der Koch wohl nicht entscheiden, was dominieren soll. So schmeckte sie kaum nach Karotte, aber leider auch kaum nach Kürbis. Der Klecks Sahne war bereits über die Oberfläche zerlaufen, als die Suppe an den Tisch kam und milderte den Geschmack noch zusätzlich. Die angerösteten Kürbiskerne, die über die Schale hinabregneten, gaben hingegen ein Aroma ab. Was ich als störend empfand, war der Shrimp, der an einem Holzspieß in die Suppe gelegt wurde und eigentlich zum Verzehr bereit war. Doch der Koch pulte ihn nicht restlos aus. Ich musste ihn am Holzspieß aus der Suppe holen, auf den Brotteller heben und mit Messer und Gabel zerlegen. Das war alles andere als durchdacht.

Der Koch begeisterte mich weitaus mehr mit meinem gegrillten Rinderfilet (26,90 Euro), das er zart und mit einem rosa Kern hinbekam. Die Balsamicosoße und das Ragout vom grünen Spargel passten sehr gut dazu. Die Rosmarinkartoffeln glichen allerdings mehr sogenannten Wedges, also im Ofen gegrillte Kartoffelspalten. Erschreckend fand ich den Petersilienstängel, der ganz traurig, da völlig verwelkt, am Rand des Tellers lag und zur Deko gedacht war, aber eher das Gegenteil bewirkte. Meine Begleitung bestellte sich den Fährhaus-Burger (13,90 Euro), der sachlich nüchtern auf weißem Porzellan serviert wurde. Daneben ein Körbchen mit Pommes frites und zwei Miniglasschälchen mit Mayonnaise und Ketchup. Wir hatten uns etwas Spezielleres darunter vorgestellt. Dazu tranken wir einen Dornfelder aus Rheinhessen (0,2 Liter für 5,90 Euro), der gerade zu meinem Rinderfilet hätte vollmundiger sein dürfen.

Inzwischen war es 21.27 Uhr. Wir hatten die beiden Gänge in aller Ruhe gegessen und wollten zum Nachtisch übergehen. Es hätte einen lauwarmen Schokokuchen an einem Guaven-Mangoeis (7,50 Euro), ein Parfait von weißer Schokolade und Vanille an einem Erdbeerminzragout (7 Euro) oder Dessertvariationen (8,80 Euro) gegeben. Als der Kellner vorbeikam, setzten wir zur Bestellung an. Wir konnten allerdings noch nicht einmal richtig loslegen, als er uns darauf hinwies, dass die Küche geschlossen habe und er uns höchstens noch Eis holen könne. Wir schauten uns nur verdutzt an und wollten dann gar nichts mehr. Dass ein Restaurant die Küche bereits um 21 Uhr schließt, ist eine Seltenheit geworden, weil viele Gäste nicht vor 19 oder 20 Uhr ins Restaurant gehen. Doch bei Küchenzeiten von 18 bis 21 Uhr müssen Gäste im Fährhaus Farge beim Essen entweder sehr, sehr hasten oder eben pünktlich um 18 Uhr mit dem Dinner beginnen, um mit drei Gängen durchzukommen. Wir schafften es leider nicht mehr und mussten dem Kellner stattdessen beim Eindecken der Tische fürs Frühstück zugucken. Wenigstens gaben die großen Fenster den Blick auf die Weser frei und wir sahen den Schiffverkehr, ehe wir dann schnell die Rechnung verlangten und gingen.



Weitere Informationen

Fährhaus Farge, Wilhelmshavener Straße 1, 28777 Bremen, Telefon: 04 21 / 68 86 00,

Öffnungszeiten: 12 bis 15 und 18 bis 21 Uhr,

barrierefrei, Internet: www.faehrhaus-farge.de