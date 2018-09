An der Hochstraße Breitenweg herrscht momentan der Dauerstau. Das kann für Rettungsdienste problematisch werden. (Frank Thomas Koch)

Und auf einmal ging gar nichts mehr. Der Rettungswagen kam auf der Hochstraße Breitenweg kein Stück weiter. Eine Rettungsgasse – Fehlanzeige. Seit ein paar Wochen ist das Durchkommen über die Hochstraße Richtung Rembertiring ein schwieriger Fall. Auch für Einsatzkräfte. In den Hauptverkehrszeiten müssen sich Autofahrer auf Wartezeiten von 20 bis 30 Minuten einstellen. Der Grund: Das Gewoba-Gebäude am Ende der Hochstraße wird saniert und es ist nur eine Fahrspur frei. Autos müssen sich erst von zwei Spuren auf einen Fahrstreifen im Reißverschlussverfahren einordnen, dann quetschen sich die Fahrzeuge in die Spur neben der Hochstraße hinein – das dauert. Verstärkt wird der Rückstau durch die Schaltung der Fußgänger- und Radfahrerampel ein paar Meter weiter.

„Das wird da schon sehr eng“, sagt Michael Richartz, Leitstellen-Leiter und Sprecher der Bremer Feuerwehr. Durch die Einrichtung der Baustelle könne es zu kleineren Problemen kommen, da es schwierig sei, drei Spuren auf eine zu führen. Man habe diese Schwierigkeiten auch intern weiter gemeldet. An dieser Stelle eine Rettungsgasse zu bilden sei so gut wie unmöglich. Die Rettungsdienste müssten andere Wege in Kauf nehmen. Beim Bremer Amt für Straßen und Verkehr gibt es bislang noch keine Beschwerden, dass der Weg an der Hochstraße für Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste nicht frei ist. „Es gab eine verkehrsrechtliche Anordnung, in der auf diese Verengung hingewiesen wurde“, sagt ASV-Sprecher Martin Stellmann. Diese Informationen gingen dann auch immer an die Leitstellen der Polizei und Feuerwehr und seien zudem auch mit den Trägern öffentlicher Belange abgesprochen. Grundsätzlich gebe es also kein Problem, da die Rettungsdienste darüber Bescheid wissen und andere Wege nutzen. Das sei in anderen Fällen wie der Sperrung am Wall ja auch der Fall.

„Das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer verändert sich auch“

Insgesamt sei das Bilden einer Rettungsgasse in und um Bremen allerdings besser geworden, ist sich Feuerwehr-Sprecher Richartz sicher. „Das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer verändert sich auch“, sagt Richartz. Die Organisationen, Verbände und Medien haben in der Vergangenheit immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht. Verkehrsteilnehmer müssen Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten, die mit Blaulicht unterwegs sind, Platz machen.

Einfacher geht es, wenn sich alle an einige Regeln halten: Je nach Verkehrslage und örtlichen Verhältnissen sollte man am besten ganz rechts heranfahren und dort stoppen oder langsam weiterfahren, rät der ADAC. Im Stadtverkehr kann es unter Umständen auch sinnvoll sein, nach links auf eine Abbiegespur auszuweichen oder durch das Einfahren in eine Kreuzung Platz zu machen – das gilt selbst bei einer roten Ampel. Auf mehrspurigen Straßen sollte laut ADAC sofort eine Rettungsgasse gebildet werden, wenn es zu einem Unfall kommt. Die Fahrzeuge auf der linken Spur weichen dazu nach links aus. Wer auf der mittleren oder rechten Spur unterwegs ist, orientiert sich nach rechts. Benutzt werden dürfen Rettungsgassen nur von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr, Polizei, von Straßen- und Pannendiensten sowie von Rettungsdiensten. Wer bei stockendem Verkehr den freien Streifen für die Retter behindert, riskiert übrigens laut Polizei ein Verwarnungsgeld von 20 Euro. In anderen EU-Ländern kann die Behinderung sogar bis zu einigen hundert Euro Strafe kosten.