Veronika Schlierf würde an manchen Tagen ihre Kinder gern früher nach der Schule in Empfang nehmen. (Frank Thomas Koch)

Die Kinder kommen nachmittags von der Ganztagsschule Karl-Lerbs-Straße nach Hause und Veronika Schlierf nimmt sie in Empfang. Das hätte die Neustädterin auch gerne schon vor Stunden getan, denn die berufstätige Mutter muss nicht jeden Tag lange arbeiten. Doch die Anmeldung an der Grundschule Kantstraße, die bereits mittags endet, verlief für ihre beiden Schulkinder wegen zu vieler Bewerber erfolglos.

„Wir fühlten uns daher 2014 bei der Einschulung meines ältesten Sohnes in die Ganztagsschule gezwungen“, beschreibt sie das ungute Gefühl, mit dem sie den heutigen Viertklässler in seinen Schulstart begleitet hat. Sie findet es wichtig, dass es Ganztagsschulen gibt und auch die Arbeit der Pädagogen an der Karl-Lerbs-Straße sei sehr engagiert und gut, betont sie. „Aber das System ist das Problem: Gebundene Ganztagsschulen wie an der Karl-Lerbs-Straße passen nicht zum Leben aller Familien gleichermaßen“, lautet die Kritik der dreifachen Mutter.

Durch den Ansturm der vergangenen Jahre auf die einzig verbliebene Halbtagsschule im Stadtteil, die im Anschluss bei Bedarf eine Hortbetreuung anbietet, sieht sie sich bestätigt. Die Bedürfnisse der einzelnen Familien seien eben sehr unterschiedlich und könnten sich auch während der Schullaufbahn der Kinder ändern. „So wie bei uns: Als unser drittes Kind geboren wurde, habe ich drei Jahre Elternzeit beantragt.“ Zeit für die Kinder, wovon die beiden Ältesten aus ihrer Sicht deutlich zu wenig profitiert hätten.

Seit wenigen Monaten arbeitet die Geografin nun wieder in Teilzeit, „aber hinter uns liegt eine absurde Zeit: Ich war mit dem Baby zu Hause, aber meine beiden Großen mussten bis nachmittags in der Schule bleiben“, sagt Schlierf und schüttelt den Kopf.

Gefühl der Ohnmacht

Bevor ihr ältestes Kind seinen ersten Schultag hatte, engagierte sie sich daher 2014 in einem Bündnis von Eltern, die sich gegen den geplanten Abbau von Hortplätzen sowie insgesamt für eine flexiblere Nachmittagsbetreuung für Schulkinder in Bremen eingesetzt haben. Mit Erfolg: Die Hortplätze blieben in Teilen vorläufig erhalten, bis durch den weiteren Ganztagsausbau die benötigten Betreuungsplätze für den Nachmittag ausgeglichen werden können. Mittlerweile existiert das Bündnis nicht mehr in seiner bisherigen Form.

Die Diskussion um die passende Nachmittagsbetreuung hat sich jedoch zunehmend wieder an einzelne Schulen verlagert, die vor einer Umstellung zum Ganztag stehen. „Die Mitglieder der Initiative mussten sich wie wir mit der Realität und dem neuen Schulalltag arrangieren“, blickt Schlierf zurück. Seither setzt sie sich als Schulelternsprecherin für ihre Kinder ein.

Das Gefühl der Ohnmacht bleibt dennoch zurück, auch angesichts der Tatsache, dass der Bremer Senat perspektivisch alle Grundschulen in Ganztagsschulen umwandeln will. Das hält sie für falsch. Besonders deswegen, weil viele Schulen in die „gebundene“ Form wechseln sollen, bei der alle Kinder auch am Nachmittag bleiben müssen (siehe Infotext unten).

„Die Politiker sollten sich lieber die Lebenswelten der Familien anschauen anstatt sie zu bevormunden. Schließlich entscheiden sich viele bewusst dafür, dass ein Elternteil weniger oder gar nicht arbeitet, um ihre Schulkinder nachmittags zu Hause zu erziehen.“ Eltern sollten aus ihrer Sicht auch künftig die Wahlmöglichkeit haben, fordert sie und weiß aus Gesprächen mit Gleichgesinnten: „Viele Eltern wünschen sich eine Ganztagsbetreuung, aber eine flexiblere, und die ist nur über die Horte möglich.“

"Zwang zum Ganztag"

Schlierf hätte es lieber, wenn sie nur an manchen Tagen eine Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen könnte. An den Tagen, an denen es beruflich möglich ist, würde sie ihre Kinder bei den Hausaufgaben gerne selbst beaufsichtigen. Außerdem möchte die Mutter, dass die Interessen ihres Jungen und der Mädchen statt der Angebote in der Schule entscheidend für die Frage sind, welche Hobbys ihre Kinder pflegen. „Musikunterricht oder Sportvereine sind nach der Schule kaum noch möglich. Die Kinder kommen meistens sehr erschöpft nach Hause“, beschreibt sie die Situation. Ihr Sohn musste seine Fußballmannschaft verlassen, weil er drei Mal die Woche bis 16 Uhr Unterricht hat - mit den Trainingszeiten in seinem Verein ist das nicht vereinbar gewesen.

Mehr zum Thema Viel Gegenwind für Ganztagspläne Sehr viel Kritik von Eltern und der Politik gab es am Montagabend für das geplante Konzept für die ... mehr »

„Außerdem verkraften manche Kinder besonders in den ersten Schuljahren die vielen Stunden an der Schule nicht besonders gut und sind damit überfordert“, weiß sie aus Erfahrung. Und auch mit einem weiteren Aspekt ist die Mutter unzufrieden: „Mit dem Zwang zum Ganztag wird uns Eltern pauschal unterstellt, dass wir selbst unsere Kinder nicht so gut wie die Lehrer und Erzieher betreuen können.“

Es sei eine merkwürdige Form der von Politikern angenommenen Gerechtigkeit, dass nicht nur die Kinder aus benachteiligten Familien und von Vollzeit berufstätigen Eltern, sondern ausnahmslos alle Kinder bis in die Nachmittagsstunden an der Schule bleiben müssten. Schlierf: „Für die, die früher nach Hause könnten, ist das weniger schön und gerecht. Da werden Kinder instrumentalisiert.“

Ganztagsschule

In der gebundenen Ganztagsschule bleiben alle Kinder am Nachmittag; Unterricht und Freizeitangebote wechseln sich den ganzen Tag über ab. In der offenen Ganztagsschule bleiben nur einige Kinder nachmittags, es gibt ein freiwilliges Betreuungsangebot am Nachmittag, der Unterricht findet vormittags statt. Mit der Ganztagsschule sind zwei große Hoffnungen verbunden: Zum einen sollen durch die längere Betreuung Kinder, die von der eigenen Familie wenig Unterstützung erfahren, besser gefördert werden. Nicht jedes Kind findet zum Beispiel in seinen Eltern Vorbilder für den schulischen Werdegang und kompetente Hilfe bei den Hausaufgaben. Zum anderen soll es die Nachmittagsbetreuung in der Schule Eltern auch ermöglichen, berufstätig zu sein, ohne in Not zu geraten, weil ihr Grundschulkind ab mittags allein zu Hause ist.