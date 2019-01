Die Zeichnerinnen Miriam Wurster (Bild) und Bettina Bexte erläuterten die mehr als 250 Werke, die noch bis zum 10. Februar zu sehen sind. (Christina Kuhaupt)

Die Zeichnerinnen Miriam Wurster (Bild) und Bettina Bexte erläuterten die mehr als 250 Werke, die noch bis zum 10. Februar zu sehen sind. Die Schau ist in Kooperation mit dem WESER-KURIER anlässlich des deutschen Karikaturenpreises entstanden, der am 11. November vergangenen Jahres im Theater am Goetheplatz verliehen wurde. Das Thema der Arbeiten: „Vorsicht, Heimat“.