Die Marzipantorte von Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff. (Bremische Bürgerschaft)

Falscher Alarm

Die Ursache des Alarms, der am Montagmorgen rund um das Siemens-Hochhaus für viel Aufsehen gesorgt hat, ist durchgesickert. Im 13. Stock, wo die Leitungsebene der Umweltbehörde ihren Sitz hat, war einer Mitarbeiterin ein Briefumschlag irgendwie merkwürdig vorgekommen. Die Postsendung war an Senatorin Maike Schaefer (Grüne) adressiert, wies aber keinen Absender auf. Von außen befühlt, schien der Umschlag irgendetwas Pulverförmiges zu enthalten. Sollte da am Ende...?

Um kein Risiko einzugehen, wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die erschien dann auch mit einem Großaufgebot, sperrte die Zone um das Siemens-Hochhaus ab und evakuierte die 13. Etage. Alle Personen, die Berührung mit dem Briefumschlag hatten, wurden unter Quarantäne gestellt. Nachdem also alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen waren, nahmen in Spezialanzüge gehüllte Experten der Polizei den unheilschwangeren Gegenstand unter die Lupe und öffneten ihn schließlich mit äußerster Behutsamkeit. Dann der Moment der Erleichterung: Das Kuvert enthielt keine hochgefährlichen Anthrax-Erreger oder andere Horrorsubstanzen, sondern eine Karte mit besten Weihnachtswünschen des baden-württembergischen Umweltministeriums. Angehängt war ein Tütchen mit Blumensamen. Pulverartig, aber gänzlich unbedenklich. Warum die Amtskollegen aus dem Ländle vergessen hatten, auf dem Umschlag den Absender zu notieren, wird noch zu klären sein.

Patisseur der Reserve

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) hat sich verschärften Kontakt mit der Arbeitswelt verordnet. Der erste Mann im Staate absolvierte vor wenigen Tagen einen weiteren Betriebsbesuch, diesmal bei einer Bremer Bäckerei. Von Mitternacht an wuppte er fleißig mit und half, eine auch optisch sehr ansprechende Marzipantorte mit Speckflaggenmotiv herzustellen, die ihm am Ende der Nachtschicht vom Bäckermeister mitgegeben wurde. Statt anschließend sofort heim nach Strom zu fahren und todmüde in die Koje zu fallen, machte Imhoff noch einen Umweg über die Bürgerschaftskanzlei, um die Torte dort vor Arbeitsbeginn an seine Mitarbeiter abzuliefern. Erst danach gönnte er sich anderthalb Stunden Schlaf bis zum nächsten Termin. Wenn er so weitermacht, dürfte Imhoffs Seligsprechung durch den Personalrat nur eine Frage der Zeit sein.

Kavalier alter Schule

Der CVJM richtet zur Weihnachtszeit alljährlich ein Essen für Alleinstehende aus. Dafür braucht’s natürlich ein wenig Geld. Spendensammler des Vereins fielen kürzlich bei einer Fraktionssitzung der Grünen ein, um die Abgeordneten und sonstigen Anwesenden um einen kleinen Obolus zu bitten. Ausgerechnet Landesgeschäftsführer Florian Kommer, der Herr über die Parteifinanzen, hatte nichts Bares dabei und musste Umweltsenatorin Maike Schaefer anpumpen, um etwas in die Spendendose werfen zu können. Schaefer bestand allerdings auf Zinsen, die nicht näher beziffert waren. Wie zu hören ist, hat Kommer inzwischen geliefert. Ganz Kavalier alter Schule, verzinste er seinen Kleinkredit mit einem Strauß Rosen.