Fast genau ein Jahr nach der Eröffnungsfeier für den Friedens-Buddha im Japanischen Garten der Botanika waren dort tibetische Mönche zu Gast. Am Sonntag endete ihr fünftägiger Aufenthalt. (Christina Kuhaupt)

Am Sonntag endete ihr fünftägiger Aufenthalt. Die sieben Mönche des Klosters Sera Jey aus Südindien hatten ein ungewöhnliches Kulturprogramm präsentiert. Am Sonnabend zeigten sie beispielsweise alte buddhistische Tänze, dabei trugen sie traditionelle buddhistische Gewänder. Außerdem entstand im Japanischen Garten ein farbenprächtiges Kunstwerk aus Sand, ein sogenanntes Sandmandala. Armin Schlüter ist Ausstellungsleiter in der Botanika und hat beobachtet, wie "fasziniert viele Besucher sind, wenn sie die Entstehung eines Sandmandalas aus nächster Nähe beobachten können". Die Zeremonie starte mit einer rituellen Einstimmung, gefolgt von einer Segnung des Japanischen Gartens. Dann würden die Grundlinien gezogen, und die mehrtägige Detailarbeit könne beginnen.