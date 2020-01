Die Bremer Stephanibrücke ist nicht so stabil, wie sie eigentlich sein sollte. (Frank Thomas Koch)

Fast ein Jahr lang herrschte Ruhe rund um die Stephanibrücke. Klar, es kam immer wieder zu Staus und stockendem Verkehr auf dem Bindeglied zwischen der City und der Neustadt. Weil alte Lichtmasten abgebaut wurden, sperrte das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auch mal die eine oder andere Fahrspur. Geschenkt. Auch den aufgestellten Bauzaun für Fußgänger und Radfahrer auf der sanierungsbedürftigen Brücke gibt es immer noch. Fast vergessen. Doch bundesweite Aufmerksamkeit, Spott und Häme in Funk und Fernsehen wie einst durch das NDR-Satiremagazin „Extra3“ sowie eine Aufmacher-Schlacht in den Medien gab es im Jahr 2019 zur Weserquerung nicht. Es stellt sich die Frage: Ist und war etwa alles halb so schlimm? Nicht ganz! Denn neu ist, dass die Statik der Weserbrücke mittlerweile von den Brückenbauern berechnet beziehungsweise „nachgerechnet“ worden ist, wie es in der Experten-Sprache heißt. Nur, was besagt das Ergebnis der Bauwerk-Kontrolle?

„Die Spannungsüberschreitungen im Stahlbau der Brücke sind nun nachgewiesen“, sagt Martin Stellmann, Sprecher des ASV zu dem Fachergebnis. Das bedeutet übersetzt: Für Teile der Brücke, über die täglich knapp 100 000 Fahrzeuge (neun Prozent davon sind Schwerlastverkehr) rollen, sind die zu tragenden Lasten zu hoch. Die Kräfte, die auf das Bauwerk einwirken, sind zu extrem. Folglich muss es bei den bisherigen Einschränkungen für den Verkehr bleiben. Und: „Es muss gearbeitet werden“, so Stellmann. Die Stephanibrücke müsse statisch ertüchtigt, also mit Stahl verstärkt, werden.

Einschränkungen seit 2017

Seit Juni 2017 gilt auf der Bundesstraße 6 über die Weser für Lastwagen ein generelles Überholverbot sowie ein Mindestabstand von 50 Metern zum vorausfahrenden Lkw im Falle eines Staus. Zudem mussten die Fahrrad- und Fußwege in der tiefer und außen gelegenen Konstruktionsebene der Straße schmaler werden. Die Breite der beiden Fußgänger- und Radfahrstreifen wurde mit Bauzäunen von 4,50 auf 2,50 Meter nahezu halbiert. So sollen größere Menschenansammlungen und damit eine Überlastung dieser Ebene verhindert werden.

Durch die Nachrechnung der Bücke habe sich herausgestellt, dass es zwei Varianten gebe, wie nun verfahren werden könne. Diese beiden Optionen unterscheiden sich laut Stellmann dadurch, dass sie eine unterschiedliche Restlaufzeit beziehungsweise Restnutzungsdauer haben, bis ein komplett neues Brückenwerk her muss. Mit diesen Ergebnissen werde sich nun der Eigentümer, also der Bund, auseinandersetzen. „Fest steht, dass gebaut werden muss. Wie das passiert, entscheiden wir aber nicht in Bremen“, so Stellmann. Rein rechtlich sei es nicht möglich, dort etwas anderes zu machen, als eine der beiden Varianten anzuwenden. Aber: „Arbeiten werden wir dort im Jahr 2020 noch nicht“, sagt der ASV-Sprecher. So oder so: Das Bauwerk soll erst einmal noch ein paar weitere Jahre standhalten.

Ab 2021 gibt Bremen die Zuständigkeit für die Brücke sowieso aus der Hand. Die Autobahn GmbH des Bundes (vorher die Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen, kurz IGA) übernimmt ab dem 1. Januar 2021 Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, und auch die Finanzierung der Autobahnen und Bundesstraßen sowie der dazugehörigen Brücken in Deutschland.

Schäden schon 2013 entdeckt

Aber wie wurde man eigentlich auf die Mängel aufmerksam und warum rückte die Brücke bundesweit ins Interesse der Medien? Etwa Ende Mai 2017 hatte sich herausgestellt, dass die Stephanibrücke marode ist und grundlegend instand gesetzt werden muss. Unabhängige Experten hielten den technischen Zustand für so schlecht, dass sofortige Nutzungseinschränkungen empfohlen wurden. Das ASV wollte es aber erst bei einer „verschärften Beobachtung“ des Bauwerks belassen. Die Experten eines sächsischen Fachbüros empfahlen der Bremer Straßenbau- und Verkehrsverwaltung aber, Vorkehrungen gegen größere Menschenansammlungen auf der Fußgängerebene zu treffen. Zudem seien Überholverbote für Lastwagen sowie Mindestabstände im Lkw-Verkehr notwendig.

Mitte Juni ordnete die Bremer Straßenverkehrsbehörde dann die genannten Auflagen an und schränkten den Verkehr über die Stephanibrücke in Teilen ein. Zwischendurch stellte sich zudem heraus, dass die Kosten für die Sanierung der Brücke höher seien als zuerst angenommen. Von 2017 bis 2019 wurden bereits 595 000 Euro zurückgestellt.

Die Schäden an der Brücke wurden bereits 2013 entdeckt. 2017 lag ein Untersuchungsbericht aber immer noch nicht vor. Die Maßnahme zur Halbierung der Fahrrad- und Fußwege wurde kritisiert, weil durch die Bauzäune die Brücke auch belastet werde – mit rund drei Tonnen pro Seite. Auch die Einschränkungen für den LKW-Verkehr wurden kritisch beäugt, da diese nur beschildert, aber nicht überwacht würden.

