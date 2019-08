Überquellende Regale und volle Tische: Sogenannte Messies sammeln häufig unbrauchbare Dinge, können diese nicht wegwerfen und verlieren schließlich den Überblick darüber – auch wenn es nur wie hier Büroutensilien im Arbeitszimmer sind. (Farnsworth/dpa)

Schätzungen zufolge sollen etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland am sogenannten Messie-Syndrom leiden. „Messies sind meist Menschen mit ausgeprägten Desorganisationsproblemen, die im Inneren der Betroffenen ihren Ursprung haben. Sie haben Probleme damit, dass ihre Gedanken um die Bewältigung der einfachsten alltäglichen Arbeiten kreisen und Entscheidungsschwierigkeiten sie daran hindern, diese Dinge zu verrichten", erklärt Christa Roth-Sackenheim, Vorsitzende des Berufsverbands Deutscher Psychiater, auf der Internetseite neurologen-und-psychiater-im-netz.org. Die Bezeichnung Messie-Syndrom stammt von dem englischen Begriff "mess", übersetzt bedeutet er "Unordnung".

Vom Messie-Syndrom Betroffene seien häufig gesellschaftlich und beruflich engagiert bis hin zur Selbstüberforderung. Durch dieses Verhalten versuchten sie meist, ihre Probleme im privaten Bereich zu kompensieren. Das Messie-Syndrom trete in allen sozialen Schichten, Einkommens- und Altersklassen auf, betont die Ärztin.

Expertin aus Stuttgart

Am 14. und 15. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr und von 9 bis 13 Uhr, veranstaltet der Verein für Innere Mission eine zweitägige Tagung zum Messie-Syndrom. Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an Menschen, die beruflich mit dem Störungsbild zu tun haben, aber auch Angehörige und Interessierte können teilnehmen. Am ersten Tag soll es um die Definition und Ausprägungsgrade des Messie-Syndroms, um Ursachen und Folgen im Alltag für Betroffene und Angehörige gehen. „Zudem werden konzeptionelle Ansätze im Umgang mit Betroffenen vermittelt und Werkzeug für professionelles Handeln mitgegeben“, heißt es in einer Ankündigung der Inneren Mission. Am zweiten Tag haben 20 Teilnehmer die Möglichkeit, sich von der Referentin Veronika Schröter fachlich beraten zu lassen. Schröter ist den Angaben zufolge Gründerin und Leiterin eines Messie-Kompetenz-Zentrums in Stuttgart, Buchautorin und Weiterbildungsreferentin. Die Teilnahmegebühr für den ersten Fachtag beträgt 90 Euro, für den Folgetag 70 Euro.

Interessierte können sich bis zum 15. Oktober unter der Mailadresse LebensArt@inneremission-bremen.de anmelden. Veranstaltungsort ist das Domkapitelhaus (Saal) der St.-Petri-Domgemeinde, Domsheide 8.