Das Careleaver-Beratungsbüro in der Dechanatstraße 3. (SOS-Kinderdorf Bremen)

Wenn junge Menschen auf eigenen Beinen stehen und ihr Leben größtenteils selbst meistern, benötigen sie dennoch ab und an Unterstützung. Normalerweise wenden sie sich dann an ihre Eltern. Damit Kinder, die ohne Eltern aufgewachsen und früher in einer Jugendhilfeeinrichtung oder Pflegefamilie gelebt haben, auch als junge Erwachsene bis einschließlich 27 Jahre eine Anlaufstelle haben, hat SOS-Kinderdorf Bremen im September 2020 eine Beratungsstelle für diese sogenannten Careleaver eröffnet. Sie steht auch allen offen, die nicht in einem SOS-Kinderdorf gelebt haben.

„Wir haben im Schnitt zwei Beratungen pro Öffnungstag“, berichtet die zuständige Bereichsleiterin Silke Stegert. So könnten die Beratenden umfassend auf die individuellen Bedürfnisse der Ratsuchenden eingehen. Ein Drittel der jungen Menschen nahm das Angebot der Beratungsstelle mehrfach in Anspruch. Die häufigsten Themen sind nach ihrer Auskunft die Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche. Vor allem diejenigen, die in der Gastronomie und Hotellerie gearbeitet haben, sind unmittelbar durch Kurzarbeit oder Arbeitsplatzverlust durch die Pandemie betroffen und benötigen nun Hilfe.

„Mit einer guten Beratung verhindern wir, dass junge Menschen dauerhaft auf staatliche Leistungen angewiesen sind“, ist sich Lars Becker sicher. Nachdem die Stadt die Ausstattung des neuen Hilfsangebots bezuschusst hat, hofft der Leiter von SOS-Kinderdorf Bremen nun auf eine Beteiligung seitens der Behörde an den Personalkosten.

Weitere Informationen

Die für Careleaver kostenlose und anonyme Anlauf- und Beratungsstelle, Dechanatstraße 3 (Domsheide), ist dienstags von 17 bis 19 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet und auch telefonisch unter der Nummer 59 71 26 48 erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-bremen/angebote/ambulantehilfen-zur-erziehung/careleaver-bremen.