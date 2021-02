Wohnmobile mit einem Gesamtgewicht bis zu 7,5 Tonnen dürfen legal in Wohngebieten parken. (Frank Thomas Koch)

Der Parkdruck in den zentrumsnahen Stadtteilen steigt. Die Autos werden größer und breiter, Berufspendler und Touristen suchen kostenlose Stellplätze, und Falsch- und Fremdparker tun ihr Übriges. Im Winter kommen Wohnmobile hinzu, die Parkplätze blockieren und mit ihrer Größe die Sicht einschränken. Doch ist das Abstellen der Campingfahrzeuge in Wohngebieten überhaupt erlaubt? Ist es in Bremen ein Problem? Verkehrs- und Innenressort haben bislang keine Auffälligkeiten registriert.

Wohnmobile können, wenn sie verkehrsbereit sind, so lange rechtmäßig geparkt werden, wie die Halterin oder der Halter dies möchte, heißt es in der Innenbehörde. Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen die meisten der Reisemobile legal am Straßenrand parken. Das Gesamtgewicht der Fahrzeuge darf dabei aber nicht über 7,5 Tonnen liegen. Für solche sehr großen, Lkw-artigen Fahrzeuge ist das Parken in reinen Wohngebieten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen verboten. „Wohnwagen und andere Anhänger dürfen maximal 14 Tage abgestellt werden“, sagt Ressortsprecherin Karen Stroink. Eine Überschreitung der 14 Tage-Frist werde mit zehn Euro geahndet. Das Bußgeld könne beim wiederholten Male erhöht werden.

Mehr zum Thema Hochgarage fällt weg 1000 Parkplätze weniger im Bremer Stadtzentrum Der Senat sieht zunächst keinen Grund, den Wegfall der Hochgarage im Stadtzentrum auszugleichen. Das Parkhaus-Mitte ist an Kurt Zech verkauft worden. Der Unternehmer ... mehr »

Und wie stellt sich die Situation in Bremen dar? "Bezüglich falsch abgestellter Wohnmobile oder Wohnwagen hat das Ordnungsamt weder Hinweise erhalten noch eigene Auffälligkeiten feststellen können", sagt Stroink. Zahlen zu Verstößen durch falsch abgestellte Wohnmobile liegen nicht vor, zumal Wohnmobile wie Pkw zu bewerten seien. Sind die Fahrzeuge also zugelassen und nicht verkehrswidrig geparkt, begehen die Halterinnen und Halter keinen Verstoß. Somit kann laut Innenbehörde auch keine Aussage über besonders betroffene Stadtteile gemacht werden.

Behörde: Gegenseitige Rücksichtnahme und Vorsicht

Die Behördensprecherin betont aber, dass Fahrzeuge einer bestimmten Höhe – ob nun Wohnmobile oder Kleintransporter beispielsweise eines Paketlieferanten – immer die Sicht beeinträchtigen könnten. Insoweit seien gegenseitige Rücksichtnahme und Vorsicht umso wichtiger. Ein Abschleppen der Fahrzeuge sei nur dann gerechtfertigt, wenn von ihnen eine Behinderung oder Gefahr ausgeht – dazu zähle das Blockieren von Rettungsfahrzeugen. „Das kostet 65 Euro und wird mit einem Punkt in Flensburg bestraft“, so Stroink.

„Es gibt neuralgische Punkte, an denen es immer mal wieder zu Problemen kommt“, sagt Michael Richartz, Sprecher der Feuerwehr Bremen. Doch dabei handele es sich um Fahrzeuge aller Arten und eher selten um Campingfahrzeuge. Spezielle Parkflächen für Wohnmobile gibt es laut Verkehrsbehörde in Bremen nicht. Der Bedarf sei bislang auch nicht formuliert worden. Nach Auskunft des Amts für Straßen und Verkehr ist es rein rechtlich schwierig, das Parken von Wohnmobilen an den normalen Straßen zu unterbinden.