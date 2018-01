Jeder Besucher des Amtsgerichts muss durch die Sicherheitsschleuse, und die meisten finden das in Ordnung. (Frank Thomas Koch)

Morgens im Foyer des Amtsgerichts: Der ältere Herr will nichts falsch machen. „Ich hab‘ noch eine Schraube in der Tasche“, sagt er, als er aufgefordert wird, seine Hosentaschen auszuleeren. „Die habe ich ganz vergessen.“ Kein Problem für die Wachtmeister an der Sicherheitsschleuse. Wenn‘s nur das ist. Andere vergessen auch gerne mal ein Taschenmesser. Sogar ein verbotenes Butterfly-Messer hatte kürzlich einer dabei.

Was prompt zur Alarmierung der Polizei und einer Anzeige führte, aber letztlich auch kein Problem war. Denn egal ob vergessene Schraube, Taschen- oder Butterflymesser – entscheidend ist etwas anderes: dass nichts davon ins Gebäude gelangt. Seit gut einem Jahr hat das Amtsgericht Bremen eine Sicherheitsschleuse.

Ein erstes Fazit von Gerichtspräsidentin Ann-Marie Wolff fällt rundum positiv aus: „Alle Mitarbeiter schätzen die Sicherheit, die wir dadurch gewonnen haben.“ Der Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes erinnert an die Sicherheitsschleusen am Flughafen.

Kein Problem mit der Kontrolle

Mantel, Tasche, Laptop sind in einen Korb zu legen, der durch einen Scanner geschoben wird, die Besucher werden durch einen großen Metall-Detektor gebeten. „Die Armbanduhr auch?“ Kurzes Nicken. „Und die Packung Taschentücher in der Brusttasche?“ Nein, die nicht. „Ist das eine Getränkedose?“, fragt eine Wachtmeisterin, die beim Blick auf den Monitor einen länglichen Gegenstand in der durchleuchteten Handtasche einer Besucherin entdeckt hat.

„Nein, da ist nur ein Handy drin.“ Kein Thema, „aber wir schauen da mal rein“, sagt die Mitarbeiterin der Justizbehörde zu der Frau. Die ihrerseits ahnt schon, dass sie gleich noch einmal auffallen wird. „Die Schuhe werden piepen“, kündigt sie beim Gang durch den Detektor an. „Die Schnallen.“ Tatsächlich leuchtet an dem Gerät eine rote Lampe auf. Die Frau wird abgetastet, aber es waren tatsächlich nur die Schuhschnallen. „Einmal drehen bitte. Danke, das war‘s auch schon.“

Die Besucher an diesem Vormittag haben kein Problem mit der Kontrolle. Im Gegenteil: „Sie können da ja auch nichts für“, meint einer der Besucher, bei dem es etwas länger dauert, weil er ein kleines Taschenmesser am Schlüsselbund bei sich führt. Und sagt dann noch einen Satz, der ganz im Sinne von Ann-Marie Wolff sein dürfte. „Hauptsache, dass hier nichts passiert.“

Genau darum gehe es bei der Kontrolle, erklärt die Gerichtspräsidentin. Laut, zornig, manchmal auch handgreiflich gehe es auch weiterhin zu im Amtsgericht. Gerade bei Familienangelegenheiten, bei denen es häufig um erhebliche emotionale Verletzungen, um Hass und um Rache gehe, seien Eskalationen nicht auszuschließen. „Aber wenigstens wissen wir, dass niemand Waffen oder andere gefährliche Gegenstände dabei hat. Diese Sicherheit haben wir jetzt im Haus.“

Häufig Schweizer-Messer

Bis Ende 2016 war das noch anders. Da gab es im Amtsgericht Bremen keine Sicherheitsschleuse und allenfalls stichprobenartig Kontrollen. „Eine offene Justiz für alle Bürger“ lautete das Leitbild, doch das habe sich einfach nicht mehr halten lassen, erklärt Ann-Marie Wolff. Was nicht bedeutet, dass seither reihenweise Waffen in der Schleuse entdeckt werden, berichtet Thomas Hansmann, kommissarischer Leiter der Wachtmeisterei.

Verbotene Einhandmesser kämen zwar ab und zu vor, seien insgesamt aber eher die Ausnahme. Häufiger dagegen fische man, insbesondere bei älteren Besuchern, Schweizer-Messer heraus. Außerdem Glasflaschen, Spraydosen oder auch Parfümflaschen. „Einer hatte mal Patronen bei sich“, erzählt Hansmann. „Das war aber ein Jäger, der vergessen hatte, dass er sie noch in der Tasche hatte.“

Gelegentliche kleine Ausraster

Alle Gegenstände, die auf diese Weise auftauchen, werden im Kontrollbereich aufbewahrt und können bei Verlassen des Gebäudes wieder abgeholt werden. Bei den Besuchern stoße die Kontrolle in der Regel auf Verständnis, zieht auch Hansmann nach einem Jahr mit Sicherheitsschleuse ein positives Resümee. „Die Leute wissen ja, dass das auch ihrer Sicherheit dient.“

Den einen oder anderen verärgerten Besucher gebe es allerdings schon. „Die haben nur kurz was zu erledigen und fangen an zu diskutieren oder geben dumme Kommentare ab, weil sie es eilig haben.“ Der eine oder andere sei dann so verärgert, dass er seine Sachen wutentbrannt in den Korb knalle, erzählt Hansmann von gelegentlichen kleinen Ausrastern. Die Wachtmeister nehmen‘s gelassen. Kontrolliert wird trotzdem.