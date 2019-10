Rechtsanwältin Juliane Reichard (links) und Wirtschaftswissenschaftlerin Martina Röhrich haben an der Aktion "Deutschland spricht" teilgenommen. (Frank Thomas Koch)

Deutschland spricht, Bremen spricht. Na und? Niemand kann beklagen, dass in Deutschland nicht ausreichend kommuniziert werden würde. Der Austausch ist dank sozialer Netzwerke und Messenger-Dienste intensiver geworden, schneller, oft auch kurzatmiger. Der Ton ist nicht immer, aber manchmal rau; gelegentlich wird schneller gepostet als gedacht. Kommuniziert wird viel, das heißt aber nicht, dass miteinander geredet wird, geschweige denn, dass zivilisiert gestritten wird. Das gilt insbesondere für politische Themen, über die man sehr geteilter Meinung sein kann. Die Gräben werden nicht weniger, sondern eher mehr, von interessierter Seite werden sie vertieft.

Genau das Gegenteil will „Deutschland spricht“ – nämlich Brücken bauen, auch goldene. Die Idee wurde von der „Zeit Online“-Redaktion im Vorfeld der jüngsten Bundestagswahl entwickelt. Das Projekt soll dafür sorgen, dass aufgeschlossene Menschen miteinander ins Gespräch kommen, und zwar ganz gezielt solche, die sich inhaltlich nicht grün sind. Einigkeit kann man schließlich in jeder Facebook-Gruppe finden. Die Zwiegespräche mit Wildfremden sind dazu angelegt, Positionen auszutauschen, Einstellungen zu erläutern – ganz bewusst, ganz in Ruhe, ohne missionarischen Eifer oder dem Anspruch von Überzeugungsarbeit, nicht versöhnlich unbedingt, aber stets höflich.

Einer „neuen politischen Streitkultur“ redet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor wenigen Tagen das Wort. Anlass war der Anschlag in Halle, der nach Einschätzung des Bundespräsidenten „aus Worten erwachsen“ sei, aus „kruden Manifesten, aus einschlägigen Internet-Foren, aus verrohter Sprache, aus schrittweisen Grenzverschiebungen (...). Alle politische Kultur beginnt im Diskurs. Die Art unseres Streitens steuert unser Handeln.“

„Deutschland spricht“ kann da nur guttun. Braucht es jedoch aufwändige Projekte, um sich an einen Tisch und miteinander auseinanderzusetzen? Die Antwort ist: nicht immer und nicht überall. Es gibt Stammtische, an denen gestritten wird, weit über dem Niveau, das meist unterstellt wird. Es gibt hitzige Debatten auf Familienfesten oder in Vereinen. Es gibt das Projekt „Jugend debattiert“, das lehrt, verbal die Klingen zu kreuzen. Aber sogenannte Filterblasen bilden sich ebenfalls, nicht nur im Internet, auch im Freundeskreis, in der Partei, in der Bürgerinitiative. Das Gemeinsame bringt Menschen zusammen, nicht das Trennende. Mit Zweifeln, Zwiespälten und Unentschlossenheiten lebt es sich nicht immer leicht. Das Problem ist nur: Die meisten Entwicklungen, Probleme und Herausforderungen unserer Zeit eignen sich nicht zum schlichten Einordnen und Wegsortieren.

„Es ist Zeit für neue Runde Tische in diesem Land“, sagte Frank-Waltet Steinmeier, „nicht zur Vermeidung von Streit, sondern zum Gelingen des Streits“. Es können auch eckige Tische sein, Theken, Gartenzäune und Spielplatz-Bänke. Wer redet, wer streitet, wendet sich zu, nicht ab. Es gibt noch vieles zu besprechen.