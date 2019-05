Händedruck für Europa: Pelin Kiyikci, ehrenamtliche Mitarbeiterin der AWO, macht's vor. (Frank Thomas Koch)

Europa in Bremen, ein Beispiel, wie es sich jeden Tag so oder so ähnlich überall in der Stadt ereignet. „Where do I find a banking machine?“, wendet sich der ältere Herr auf der Suche nach Bargeld hilfesuchend an Andreas Hampel, den alleine schon seine Polizeiuniform für ausländische Gäste als höchstwahrscheinlich kompetenten Ansprechpartner in allen möglichen Fragen ausweist.

Hampel deutet nach rechts, in Richtung der Sparkasse am Markt, der ältere Herr geht dankend von dannen. „I knew you could help me, thank you very much!“ (dt.: Ich wusste, dass Sie mir helfen können helfen, vielen Dank!) Dass Hampel am Donnerstagnachmittag überhaupt für etwa drei Stunden auf dem Marktplatz zu finden ist, hat auch mit Europa zu tun, denn die Bremer Polizei ist eine von insgesamt knapp 30 Organisationen und Initiativen, die zusammen zum Europa-Fest eingeladen hatten.

Durchaus eine ziemlich wilde Mischung; dabei sind mit dem Europa-Punkt, der Europaschule Utbremen und dem Bremer Ableger von Pulse of Europe Vertreter mit offensichtlichen europäischen Bezügen ebenso wie das Landesinstitut für Schule, die Verbraucherzentrale, das Diakonische Werk, die Omas gegen Rechts oder eben die Polizei, bei denen man die – durchaus vorhandenen – Anknüpfungspunkte mit Europa vielleicht erst in einem Gespräch versteht. Aber eben dafür sind sie ja alle gekommen: Zum Reden, zum Diskutieren über und vor allem zum Werben für die Europäische Union und die Vorteile, die sie ihren Bürgern bietet.

Bei der letzten Europawahl im Jahr 2014 gaben 47,9 Prozent der Deutschen ihre Stimme ab, in Bremen sogar nur 40,3 Prozent. Dieser Wert soll sich am 26. Mai, wenn eben nicht nur das Bremer Parlament, sondern auch das von Straßburg gewählt wird, unbedingt steigern. Das machen alle Redner, darunter auch Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD), Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und auch Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, deutlich. „Europa ist die größte Friedensbewegung der Welt“, sagt etwa Grotheer. „Gerade in schwierigen Zeiten mit dem britischen Chaos, schwierigen Haushaltslagen, den Fragen zum Umgang mit Geflüchteten und dem Erstarken der Populisten müssen wir zusammenstehen.“

Auch Sieling mahnt: „Man sieht in Großbritannien, was für Folgen es hat, wenn ein Land ausscheren will. Wir müssen uns allen Kräften entgegenstellen, die von einem Dexit oder Ähnlichem schwadronieren. Es gibt so viele Themen, bei denen wir ein freies Europa brauchen.“ Fonger wiederum erinnert an die Fenster des Schüttings, über denen die Wappen der europäischen Hanse prangen. „Überhaupt ist auch der Marktplatz ein gutes Beispiel. Das Rathaus, die Bürgerschaft und auch die Handelskammer stehen zu Europa“, sagt er. „Gerade wir in Bremen und Bremerhaven leben vom freien Warenverkehr mit der Europäischen Union.“

Auch das Datum des ersten Bremer Europafestes als Teil der Europawoche war mit dem 9. Mai nicht zufällig gewählt: Am 9. Mai 1950 wurde der nach dem damaligen französischen Außenminister benannte Schumann-Plan vorgestellt. Er sah vor, die deutsche und die französische Kohle- und Stahlproduktion zusammenzulegen – die Grundlage für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ab 1951. Was Europa, die Europäische Union, ihnen heute bedeutet, konnten die Festbesucher, viele im gesetzten Alter, aber durchaus auch Jüngere, an einigen Ständen in Worte fassen.

„Euro“, „Ausweis“, „Frieden“ und „Arbeitsplatz“ schreiben sie auf Zettel und Plakate. Oder sie hinterlassen am Stand der Arbeiterwohlfahrt gleich ihren Händeabdruck in blauer Farbe. Ursprünglich hätten sie nur eine lange Kaffeetafel aufstellen wollen, sagt Ulrike Hiller, Bevollmächtigte Bremens beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit, und blickt auf das Rund der Stände vor der Bürgerschaft. „Dann ist es ein Fest geworden, bei dem es auch darum geht, zu zeigen, wo überall Europa drinsteckt und dass man als einzelne Initiative nicht alleine dasteht.“

Masoodah Hesar darf am 26. Mai nicht darüber abstimmen, welche Abgeordnete ins EU-Parlament einziehen sollen. Die Global-Management-Studentin kommt aus Afghanistan. Für Europa und seine Wahlen interessiert sie sich trotzdem, und sie nutzt das Fest sozusagen als Vor-Ort-Recherche. „Ich muss demnächst an der Hochschule eine Präsentation über die EU vorbereiten“, sagt sie. „Ich finde es wirklich gut, dass ich mich neben den Büchern und dem Internet jetzt auch bei Menschen aus der Praxis informieren kann.“