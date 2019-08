Durch den Paragrafen 219a dürfen Ärztinnen und Ärzte lediglich darauf hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Weitere Auskünfte dürfen sie nicht geben. (Ralf Hirschberger / dpa)

Bremens designierte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) fordert die Abschaffung des Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Dafür soll sich Bremen gemeinsam mit anderen Bundesländern starkmachen.

„Ich wünsche mir eine erneute Bundesratsinitiative, und zwar gestützt auf einen möglichst breiten Beschluss in der Bürgerschaft und in anderen Landesparlamenten“, sagte Bernhard dem WESER-KURIER. Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) unterstützt den Vorstoß: „Frau Ministerin Reimann hat sich stets für die Abschaffung des Paragrafen 219a ausgesprochen“, teilte eine Sprecherin mit.

Über eine Beteiligung an einer erneuten Bundesratsinitiative habe das Kabinett zu entscheiden. Bremen hatte bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Berlin, Brandenburg, Hamburg und Thüringen die Abschaffung des umstrittenen Paragrafen in einer solchen Länderinitiative gefordert, allerdings ohne Erfolg.

Anlass für die erneute Forderung ist eine neue und im Internet veröffentlichte Liste der Bundesärztekammer zu Kliniken, Arztpraxen und anderen Einrichtungen in Deutschland, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Sie umfasst gerade einmal 87 Einträge von Arztpraxen und anderen Einrichtungen. 56 Einträge kommen aus Berlin, 26 aus Hamburg, drei aus Nordrhein-Westfalen und zwei aus Hessen. Der Bundestag hatte im Februar einen Kompromiss der Großen Koalition von CDU und SPD zum Paragrafen 219a beschlossen.

Demnach dürfen Ärztinnen und Ärzte zwar öffentlich machen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen – weitere Informationen etwa über Methoden sind jedoch nicht erlaubt. Bestandteil des Kompromisses war, dass eine zentrale Liste mit Ärzten, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen von der Bundesärztekammer veröffentlicht und monatlich aktualisiert wird.

Mehr zum Thema Werbeverbot für Abtreibungen 150 Personen demonstrieren in Bremen gegen Paragrafen 219a Rund 150 Menschen haben am Samstagmittag in Bremen gegen das Werbeverbot für Abtreibungen ... mehr »

„Die geringe Anzahl von bundesweit 87 Medizinerinnen und Medizinern, die sich auf die Liste haben eintragen lassen, zeigt, dass die Bundesregierung hier eine Scheinlösung produziert hat“, kritisiert Bernhard. „Nicht einmal eine von zehn der geschätzt 1200 Arztpraxen, die Abtreibungen vornehmen, ist auf der Liste zu finden. Es fehlen für die Frauen entscheidende Informationen: welche Methode, wie schnell, bis zu welchem Monat?“

Politik und Ärzteschaft stünden in der Pflicht, Frauen nicht alleine zu lassen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen. Dazu gehöre auch, dass Schwangerschaftsabbruch wieder einen selbstverständlichen Platz in der Medizinerausbildung bekomme. Es gehe um ein zentrales Frauenrecht, so müsse die Debatte geführt werden, betont die Linken-Politikerin.

Für die Vertreterin der Landesfrauenbeauftragten Bremens, Bärbel Reimann, ist der Fall klar: Die zentrale, aber unvollständige Liste helfe Schwangeren in Not nicht weiter. „Für die Frauen hat sich nichts geändert, was das Recht auf Information betrifft.

Claudia Bernhard (Linke) ist die designierte Gesundheitssenatorin der neuen rot-grün-roten Regierung in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Und sie verdeutlicht, dass durch den Kompromiss zu dem ergänzten Paragrafen die Rechtsunsicherheit für Ärztinnen und Ärzte in Bezug auf eine mögliche Strafverfolgung definitiv nicht abgeschafft ist. Der Paragraf gehört abgeschafft.“ Während Abtreibungsgegner ihre Listen im Netz uneingeschränkt veröffentlichten, werde dies auf der anderen Seite indirekt durch ein Gesetz beschränkt. Reimann: „Das ist ein Armutszeugnis.“

Auch Bremen führt seit einem Jahr ein öffentliches Verzeichnis, und auch diese Liste ist nicht vollständig. Die Gesundheitsbehörde hatte im Vorfeld der Veröffe+ntlichung 135 Einrichtungen, Arztpraxen und Krankenhäuser, im Land angeschrieben. Neun Einrichtungen – vier Kliniken und fünf Arztpraxen – gaben damals an, dass sie Abbrüche vornehmen. Lediglich die vier Krankenhäuser und das Medizinische Zentrum von Pro Familia stimmten einer Veröffentlichung ihrer Adressen auf der Internetseite der Gesundheitsbehörde zu.

Die CDU hatte sich gegen eine Abschaffung des Paragrafen 219a gestemmt. Auf die bundesweiten Proteste wegen der Liste hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jetzt einen runden Tisch angekündigt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Es gebe bei der Aufbereitung und Erstellung der gesetzlich vorgesehenen Liste noch Verbesserungsbedarf, so Spahn.