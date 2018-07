Ein Leistungszentrum für den Nachwuchs fernab vom Stadion und dem Internat, das dort untergebracht ist, wäre wohl die schlechteste aller Varianten. (Karsten Klama)

Die Angelegenheit ist mit Werder verbunden und so heikel, dass nur sehr vorsichtig darüber gesprochen wird: Der Verein benötigt händeringend ein neues Leistungszentrum, um Nachwuchstalente nicht nur mit Geld und der Ausrichtung von Werder an sich zu binden, sondern auch mit einer attraktiven Infrastruktur. Nun liegt für das Projekt, das nach Vereinsangaben bis zu 20 Millionen Euro kosten könnte, eine erste Skizze vor, die allerdings noch streng vertraulich behandelt wird.

Werder will in der Nähe des Weserstadions in der Pauliner Marsch bauen, mitten im Überschwemmungsgebiet, was die Pläne außerordentlich schwierig macht. Außerdem sind Rechte der Anwohner am Osterdeich berührt. Die Eigentümer der Grundstücke am Osterdeich können bei allem mitbestimmen, was baulich in der Pauliner Marsch passiert. Es drohen Klagen, sollten ihre Interessen unberücksichtigt bleiben.

In diesem Monat gab es ein Treffen von Werder mit der Bremer Baubehörde. Dabei hat der Verein sein Konzept für ein Leistungszentrum vorgestellt. "Das ist keine Bauvoranfrage und auch kein Bauantrag, sondern eine erste Skizze, die Werder parallel auch mit dem Beirat und den Anwohnern bespricht", sagt Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts.

Vereinbart worden sei, dass man sich nach der Sommerpause wieder zusammensetzt, um gegebenenfalls mit Bausenator Joachim Lohse (Grüne) die Gespräche zu intensivieren und zu schauen, ob die Vorstellungen des Vereins mit den Anwohnerinteressen, den Vorstellungen des Beirats und dem Baurecht konform gehen, so Tittmann.

"Wir als Ressort werden das konstruktiv und fachlich beratend begleiten, aber natürlich insbesondere angesichts des wichtigen Hochwasserschutzes an der Stelle auch sehr genau prüfen." Nicht ausgeschlossen wurde in der Vergangenheit, dass Werder sich eine Alternative im niedersächsischen Umland sucht, sollte sich die Stadt einer Lösung in der Pauliner Marsch verschließen.

Ein Leistungszentrum für den Nachwuchs fernab vom Stadion und dem Internat, das dort untergebracht ist, wäre aber wohl die schlechteste aller Varianten. Werder hat denn auch bekundet, das Zentrum in der Pauliner Marsch errichten zu wollen, gleichzeitig allerdings auch Niedersachsen ins Spiel gebracht, was den Druck auf Bremen erhöht, sich kooperativ zu zeigen.

"Um den Nachwuchs zu gewinnen und zu halten, müssen wir in der Ausbildung zeitgemäß und konkurrenzfähig werden", sagt Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Bayern München habe das im vergangenen Jahr mit dem Bau eines Campus vorgemacht. Auch in Leipzig, Hannover, Hamburg, Wolfsburg und Hoffenheim seien solche Zentren entstanden.

Borussia Mönchengladbach stecke gerade in den Planungen. "Da müssen wir Schritt halten", betont Hess-Grunewald. Bayern hat ein rund 30 Hektar großes Gelände bebaut und nach eigener Darstellung 70 Millionen Euro investiert. In Sichtweite zur Allianz-Arena sind acht Fußballfelder entstanden, darunter eine Spielstätte, die Platz für 2500 Zuschauer bietet.

Es gibt eine Sporthalle, Felder für Beachsocccer und Beachvolleyball, einen Fitnesspark, Reha-Einrichtungen, ein Clubheim und Appartements für Jugendspieler. "Da kommen wir mit unserem geplanten Angebot sicherlich nicht hin, aber es ist ein Maßstab", sagt Hess-Grunewald. Werder will dort bauen, wo heute die Anlage rund um Platz 11 steht.

Das Vereinsheim, die Tribüne und der Kabinentrakt sollen abgerissen werden. Die Genehmigungen für die Neubauten erhofft sich der Verein bis zum Ende des kommenden Jahres. "Wir wollen keinen Luxustempel", erklärt Hess-Grunewald. So wie es jetzt sei, mit dem Charme der 1960er-Jahre, gehe es aber nicht weiter. "Nichts zu tun wäre fatal für die Zukunft des Vereins. Wir sind auf den Nachwuchs angewiesen."

Alle drei Jahre würden sich die Bundesligavereine einer Prüfung unterziehen und bekämen vom Deutschen Fußballbund ein Zertifikat. "Die höchstmögliche Bewertung haben wir im vergangenen Jahr nur mit dem klaren Hinweis bekommen, dass sich an den unterirdischen infrastrukturellen Gegebenheiten schnell etwas ändern muss", so der Werder-Präsident. Personell hat der Verein für eine optimierte Nachwuchsarbeit bereits Vorsorge getroffen. Zuständig ist seit dem 1. Juli der ehemalige Werder-Trainer Thomas Schaaf. Er ist nun Technischer Direktor.