Nach dem Werderspiel ist es im Bremer Viertel zu Ausschreitungen gekommen. (Sina Schuldt)

Nach dem Klassenerhalt von Werder Bremen feierten in der Nacht zu Dienstag hunderte Fans im Bremer Viertel. Insbesondere an der Sielwall-Kreuzung versammelten sich, nach Angaben der Polizei, bis zu 700 Fans. Zunächst hatten die Fans noch friedlich gefeiert, nach Mitternacht kippte die Stimmung jedoch, heißt es in einer Mitteilung. Polizeikräfte wurden mit Flaschen und Böllern beworfen, nachdem sie unter anderem Fußballspiele auf der Sielwallkreuzung unterbanden. Zudem wurde immer wieder Pyrotechnik gezündet und auch die Mindesabstände nicht eingehalten. Nachdem einige Feiernde versuchten eine Polizeikette zu durchbrechen, setzten die Beamten zudem Reizgas ein. Mehrere Personen wurden nach Flaschen- und Pyrowürfen festgenommen. Ein Passant wurde durch einen Flaschenwurf am Kopf verletzt.