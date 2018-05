Bereits vor dem Anpfiff kam es zu Auseinandersetzungen im Weserstadion (dpa)

Alles andere als von ihrer besten Seite zeigten sich am Samstag Fußballfans aus Bremen und Leverkusen. Nach Angaben der Polizei kam es vor und nach dem letzten Heimspiel von Werder Bremen in dieser Saison zu mehreren Auseinandersetzungen.

So schlugen sich bereits vor Anpfiff rund ein Dutzend Männer in der Ostkurve des Weserstadions. Die Polizei verhaftete mehrere von ihnen und leitete Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und schwerer Körperverletzung ein. Während des Spiels wurden Bengalos im Stadion gezündet, so dass eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz geschrieben wurde.

Nach Abpfiff der Partie waren die Gemüter noch immer erhitzt. So mussten die Beamten eine Auseinandersetzung in der Verdener Straße beenden. Gegen 20 Uhr kam es dann noch in der Lübecker Straße zu einer Schlägerei zwischen Anhängern aus Bremen und Leverkusen. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (seo)