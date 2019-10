Letzte Arbeiten am Umzugswagen des Bremer Schaustellerverbandes. (Michael Matthey)

Nach gut 90 Minuten Arbeit, fallen die Hallentore hinter uns ins Schloss. Dahinter steht unser Umzugswagen. Auf ihm liegen und hängen nun 1000 Lebkuchenherzen. Dazu kommen noch 1000 Tröten, 500 Stofftiere und 100 Kilogramm Bonbons. Der Wagen ist bereit, der Freimarktsumzug kann starten. An diesem Samstag wird der große Freimarktsumzug mit 130 Fußgruppen und Festwagen in der Neustadt starten und zum Hauptbahnhof ziehen. Am frühen Nachmittag werden dann die schönsten Gruppen und Wagen gekürt – und einer davon könnte „meiner“ sein.

„Wir treffen uns morgen um 10 Uhr vor dem Kettenkarussell am Eingang“, schreibt mir Danny Müller am Donnerstagabend. Müller ist 29 Jahre alt und macht Vorstandsarbeit beim Bremer Schaustellerverband. Ich darf ihm und seinen Mitstreitern dabei helfen, den Wagen des Schaustellerverbands für den Freimarktsumzug herauszuputzen. „Das macht eigentlich immer Spaß, außer es helfen zu wenig Leute.

Wir müssen schließlich um 12 Uhr schon wieder die Geschäfte öffnen“, sagt er – „aber heute sind wir ja ein paar Jungs.“ Zehn, um genau zu sein. Und Frauen sind tatsächlich nicht dabei. „Die machen das Geschäft und eventuell noch Papiere fertig“, erklärt Marvin Meyer, ebenfalls Schausteller und heute einer meiner Arbeitskollegen. In Müllers Auto machen wir uns gemeinsam auf den Weg nach Hastedt, wo der Umzugswagen in einer Lagerhalle auf uns wartet.

Gemeinsamer Wagen

Die Halle ist riesig – hinten rechts macht eine Sportyacht Winterpause, in Regalen stapelt sich Baumaterial, in zwei Containern lagert Schutt. Auf der anderen Seite steht ein Lkw, der normalerweise Schaustellerbuden transportiert, daneben ein Trecker und davor, ganz in Weiß und Rot, unser Umzugswagen. „Kramermarkt“ steht groß an der Vorderseite. Ich hätte mich gewundert, wenn mir nicht vorher erklärt worden wäre, dass die Schaustellerverbände aus Vechta, Oldenburg und Bremen sich einen Wagen teilen. Zu jedem Umzug wird er umgerüstet – von „Stoppelmarkt“ auf „Kramermarkt“, von „Kramermarkt“ auf „Freimarkt“. „Wenn jeder seinen eigenen Wagen hätte, den man nur einmal im Jahr braucht, das wäre zu viel“, sagt Symon Veldkamp, zweiter Schatzmeister des Schaustellerverbands.

Wir machen uns an die Arbeit und plötzlich duftet es nach Weihnachten. Gerade habe ich mit meinem Wohnungsschlüssel einen Karton geöffnet. Er ist voller Lebkuchenherzen. „Die riechen immer so gut“, sagt Rick Meinecke, ebenfalls Schausteller. Und er hat recht, es riecht traumhaft. Gemeinsam packen wir die Lebkuchenherzen aus und hängen sie an der Brüstung rund um den Wagen herum auf. Karton um Karton – gelber Zuckerguss, roter Zuckerguss, grüner Zuckerguss.

Im Gegensatz zu meiner vergangenen Freimarktarbeit, dem Aufbau des „Happy Family“, weiß ich dieses Mal, was ich zu tun habe: Wagen sauber fegen, Plüschtiere, Spielzeug und Bonschen auf der Ladefläche unterbringen. Ich stopfe die Tiere unter die Karussellpferde, die auf dem Wagen montiert sind. Unter den Sitzen des kleinen Kettenkarussells, das ebenfalls auf der Ladefläche steht, stapeln sich bald die Bonbonkisten. Dann zurren wir große Plastikherzen, auf denen „Ischa Freimaak“ steht, mit Kabelbinder und Draht an den Ecken des Wagens fest. Innerhalb kürzester Zeit nimmt unser Umzugswagen Form an.

Irgendwann bringt ein Schaustellerkollege Frühstück auf Rädern vorbei. Wir werden mit einer Kofferraumladung Kaffee und belegten Brötchen versorgt. Der Zusammenhalt ist groß unter Schaustellern, auch wenn man nicht immer auf dem selben Festplatz ist. „Wir kennen uns alle“, sagt Rick Meinecke, „manche von uns sehe ich jetzt schon zwei Monate am Stück.“ Mit denjenigen, die nicht vor Ort sind, sind sie jederzeit über Chatgruppen vernetzt und tauschen sich aus. So weiß jeder, wie es bei seinen Mitstreitern gerade so läuft. „Und selbst im Winter, wenn eigentlich Pause ist, können wir nicht ohne einander. Da sind dann meist Hochzeiten und andere Feste“, sagt Meinecke.

Nun sind auch die Kramermarkt-Schilder ausgetauscht. Zwar fehlen noch Heliumballons zur Deko, aber die werden erst Sonnabendfrüh aufgehängt, damit sie beim Umzug nicht schon platt sind. Und danach dürfen die Kinder der Schausteller ins Publikum werfen, was wir eben mühevoll aufgeladen haben. „Für die Kinder ist das spannend. Ich habe das früher auch immer gemacht, das war mein Highlight“, sagt Müller. „Jetzt habe ich den Umzug seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, weil ich arbeiten muss.“ Und auch Kollege Veldkamp, der auf dem Freimarkt Süßigkeiten verkauft, sagt: „Wir haben gar keine Chance, mitzufahren. Wenn um 12 Uhr noch keine Schokoerdbeere in der Auslage liegt, wäre das schlecht.“

Dann sind wir fertig, schneller als ich erwartet hätte. Der Wagen ist bereit, der Freimarktsumzug kann starten. Heute fiel mir die Arbeit leicht. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein Gewinnerwagen? Müller hat da so seine Zweifel: „Wir werden wohl nicht gewinnen. Da gibt es Wagen, in denen viel mehr Aufwand steckt.“ Mir gefällt er trotzdem.