Werkstatt Bremen: Geschäftsführung vor dem Aus

Die Werkstatt Bremen an ihrem Standort in Vegesack. (Christian Kosak)

An der Spitze der Werkstatt Bremen wird es in den nächsten Wochen einen Wechsel geben. Werkstatt-Geschäftsführer Ahlrich Weiberg wird seinen Posten aufgeben. Im Sozialressort von Anja Stahmann (Grüne) ist die Entscheidung gefallen, dass die Leitung des städtischen Eigenbetriebs in absehbarer Zeit neu besetzt werden soll.

Das bestätigt auch Weiberg gegenüber dem WESER-KURIER. „Wir trennen uns im Einvernehmen. Einen Zeitpunkt gibt es aber noch nicht. Bis auf Weiteres führe ich die Geschäfte weiter.“ Bereits beurlaubt worden ist dagegen der Prokurist der Werkstatt. Diese Personalie kann, im Gegensatz zu der des Geschäftsführers, ohne die Einbindung des Eigenbetriebsausschusses erfolgen.

Unterschiedliche Auffassungen

Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen über die Neuausrichtung der Werkstatt Bremen. Das Geschäftsjahr 2018 hatte sie mit rund einer Million Euro Verlust abgeschlossen. Im aktuellen Jahr fällt das Defizit nach Angaben des Sozialressorts geringer aus, liegt aber dennoch im hohen sechsstelligen Bereich. Nach Informationen des WESER-KURIER lagen die Vorstellungen, wie das Defizit langfristig ausgeglichen werden kann, zu weit auseinander.

Kritik kommt von der CDU - allerdings eher am Vorgehen des Ressorts als inhaltlich. Sigrid Grönert, sozialpolitische Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion, fordert Transparenz über die Hintergründe der Entscheidung von Senatorin Stahmann und einen Bericht in der Sitzung der Sozialdeputation am Donnerstag, 24. Oktober. Zudem müsse nun umgehend eine Sondersitzung des zuständigen Betriebsausschusses einberufen werden. „Bisher sind mir weder als Mitglied der Sozialdeputation noch als Mitglied des Betriebsausschusses Werkstatt Bremen die genauen Zahlen des aktuellen Defizits und die Ursachen mitgeteilt worden. Diese Zahlen und Fakten müssen nun vollständig auf den Tisch", sagt Sigrid Grönert.