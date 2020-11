Eine kurze Drehung, ein schneller Zug – schon steht Ralf Plöger ohne seine mattschwarze rechte Hand da. Der Lastwagenfahrer hat einen amputierten Unterarm. Gerade fährt er eine Tour Zement quer durch Niedersachsen. Dabei legt er einen kurzen Halt in Bremen bei der Firma Gehprotec ein. Denn: Seine Hand ist defekt. Innerhalb weniger Minuten tauscht Orthopädietechnikmeisterin Birgit Greubel den An- und Ausschalter aus. Ihr Partner Peter Wehmeyer, mit dem sie das Geschäft führt, sagt: „Sie wechselt Prothesen schneller als Ferrari Reifen in der Formel 1.“

Seit 2007 gibt es ihren kleinen Fünf-Personen-Betrieb in der Klinik der Berufsgenossenschaft (BG) an der Industriestraße. Begonnen haben Wehmeyer und Greubel zu zweit, nachdem sie sich – zu der Zeit noch in Diensten anderer Unternehmen – auf einem Symposium kennengelernt hatten. „Ich habe zu der Zeit bereits Gutachten von Prothesen für die BG-Klinik erstellt. Irgendwann fragten sie mich dann, ob ich nicht selbst Prothesen für sie herstellen will“, erinnert sich Wehmeyer. Heute fertigen sie rund 400 Prothesen pro Jahr und sind Spezialisten für Extremitäten.

Wehmeyer ist anders als Greubel kein Orthopädietechniker. Warum er dennoch in der Branche arbeitet, verdeutlicht ein Blick auf seine Beine. Er hat selbst einen amputierten Unterschenkel – oder wie er sagt: „Verglichen mit anderen Amputationen, etwa der Hand, eine kleine Schramme.“ Verloren hat der 64-Jährige die Hälfte seines linken Beins bei einem Motorradunfall – und damit seinen ursprünglichen Beruf.

Christian Fellbock hat mehr als eine Schramme. Er sitzt im zweiten Behandlungsraum, der gleichzeitig das Büro des winzigen Betriebes ist. Orthopädietechnikmeisterin Greubel misst gerade seinen Armstumpf. Der Patient bekommt seine erste Prothese. Seinen Unterarm hat er – sofern man das sagen darf – gerade zum richtigen Zeitpunkt verloren. Erst vor Kurzem ist eine neue Technik auf den Markt gekommen: die sogenannte COAPT-Steuerung der zweiten Generation, mit 16 statt zwei Elektroden. Das erleichtert die Steuerung. Man kann sich das vorstellen wie den Bedienungsunterschied zwischen einem alten Radiowecker mit zwei Knöpfen und einem Smartphone. Das bedeutet für Fellbock, dass er einen schnelleren und präziseren Arm bekommt als Armamputierte bisher.

Doch zunächst muss die Prothese angefertigt werden. Greubel nimmt deshalb einen Gipsabdruck von seinem Stumpf. Schließlich ist keine Amputation wie die andere, und die Prothese soll später millimetergenau passen. Auf dieser Grundlage erstellt sie einen ersten Schaft, in den die Steuerungstechnik eingebaut wird. Außerdem montiert sie das Gelenk, die Hand sowie weitere verkleidende und verbindende Bauteile, die aus einem breiten Katalog ausgesucht werden. „Das ist wie ein sehr kompliziertes Puzzle“, sagt Wehmeyer, der selbst einmal einer der weltweit ersten Patienten mit einer neuartigen Prothesentechnik war. Die ideale Herstellung des Schafts und Montage der Bauteile für einen reibungslosen Bewegungsablauf mit den Prothesen seien die Herausforderungen ihrer Arbeit.

Nur knapp zwei Tage dauert die Herstellung der ersten, sogenannten Übergangsprothese. Damit soll der Patient sich an den neuen Arm oder das neue Bein gewöhnen und schauen, ob die richtigen Bauteile ausgewählt wurden. „Außerdem schrumpft der Stumpf durch das Tragen des Schaftes. Erst wenn sich die Größe eingependelt hat, wird ein zweiter – dann finaler – Schaft erstellt“, erklärt Greubel, die sich auf den Bau von Armprothesen spezialisiert hat. Die Herstellung der finalen Prothese dauert zwischen zwei und vier Wochen – weil die Auftragsbücher so voll sind und Übergangsprothesen Vorrang haben.

Bis zu 130 000 Euro kann eine Prothese kosten. Günstigere gibt es für unter 10 000 Euro. Welche Prothese man verschrieben bekommt, richtet sich unter anderem nach den persönlichen Tätigkeiten im oder neben dem Beruf. Und natürlich geht es auch um Optik. „Außendienstler etwa, nehmen gerne Hände und Beine, die echt aussehen“, berichtet Greubel. Andere Patienten, wie Fellbock, setzen auf eine Verkleidung aus Carbon. Und wieder andere, berichtet Wehmeyer, bestellen eine Abdeckung aus dem 3D-Drucker, die dann wie der Porsche auf dem Hof aussehen soll.