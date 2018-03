Durch die Schieflage konnte die Weserfähre am Freitag und Samstag nicht an der Brücke anlegen. (Ralph Timmermann)

Die Weserfähre zwischen Bremerhaven und Blexen fährt wieder. Die Schiffe können seit Sonntagmorgen wie gewohnt am Anleger festmachen. Die erste Fähre sei pünktlich um 8.40 Uhr gestartet, teilt ein Mitarbeiter der Weserfähre GmbH auf Nachfrage mit.

Am Freitag war die tonnenschwere Brücke des Anlegers der Weserfähre in Schieflage geraten, weil ein Zugseil gerissen war und das Gewicht der Brücke, ähnlich wie bei einer Waage, auf der einen Seite abrutschte und auf der anderen Seite hochgedrückt wurde. Inzwischen seien neue Zugseile angebracht worden und die Brücke von Statikern und Ingenieuren auf ihre Sicherheit geprüft.

Durch den abgesackten Anleger saßen am Freitag zahlreiche Autofahrer ab 16 Uhr auf der Weserfähre fest. Etwa drei Stunden mussten sie ausharren; der Betreiber gab Kaffee und andere Getränke aus der Kantine aus. Gegen 19 Uhr am Abend konnten die Menschen mit ihren Fahrzeugen dann abgesetzt werden, so Haase. Die Fußgänger habe man zum Glück sofort vom Schiff herunterholen können. (var/ ech)