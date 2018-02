Wegen technischer Probleme fällt das 60 Jahre alte Fährschiff „Nordenham“ auf der Weserquerung zwischen Blexen und Bremerhaven aus. „Bis auf Weiteres“ muss die „Bremerhaven“ allein zwischen den Ufern pendeln, teilt die Weserfähre GmbH mit. Abfahrten seien etwa im 40-Minuten-Takt.

Bereits am vergangenen Freitag habe ein Elektronikbauteil aus der Motorsteuerung den Dienst versagt, was zu Einschränkungen im Fährverkehr geführt habe. Am Montag sei dann ein weiteres Bauteil ausgefallen. „In diesem Fall“, sagt Jürgen Wissmann, Prokurist der Weserfähre, „brannte die Pumpe für die Notsteuerung des Motors durch. Wenn die Notsteuerung ausfällt, kann das Schiff nicht sicher betrieben werden. Wir mussten die ,Nordenham' leider wieder festmachen.“

Externe Experten, die Spezialisten für die Voith-Fährmotoren sind, sollen in den kommenden Tagen herausfinden, was es mit den Ausfällen auf sich hat. „Wir nehmen das Fährschiff ,Nordenham' erst wieder in Betrieb, wenn eventuelle Zusammenhänge geklärt und die Ursache behoben ist“, sagt Robert Haase, der Geschäftsführer des Unternehmens.