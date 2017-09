Wirtschaftsredakteur Stefan Lakeband. (FR)

Ein Beitrag des WESER-KURIER ist für den diesjährigen Deutschen Journalistenpreis nominiert. 25 Artikel über Wirtschaftsthemen von 40 Autoren haben die Finalrunde erreicht, wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Die Artikel sind in elf verschiedenen Medien erschienen.

Mehrfach vertreten sind die „Wirtschaftswoche“ mit fünf, das „Handelsblatt“ mit vier und das Wirtschaftsmagazin „Capital“ mit drei Beiträgen. Jeweils zwei Artikel stammen aus der „Welt am Sonntag“, dem „Manager Magazin“, dem „SZ Magazin“, der „Zeit“ und dem Onlinemedium „Perspective Daily“. Mit je einem Beitrag sind die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die „Süddeutsche Zeitung“ und der WESER-KURIER vertreten.

Der Bremer Beitrag stammt von Wirtschaftsredakteur Stefan Lakeband, der in seinem Artikel „Der talentierte Mr. Martin“ schildert, wie Betrüger mit falschen Identitäten mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland ausnehmen.

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 28. September, in Frankfurt am Main statt. Der Preis ist, verteilt auf mehrere Kategorien, mit insgesamt 31.000 Euro dotiert, davon fließt ein Fünftel an gemeinnützige Einrichtungen, die von den jeweiligen Preisträgern bestimmt werden.