Eric Dauphin, Hajo Müller und Joachim Lohse (v.l.) auf den neuen WK-Bikes. (Frank Thomas Koch)

Am kommenden Dienstag geht es endlich los: Der WESER-KURIER startet ein Fahrradverleihsystem, um noch mehr Bremer und Touristen auf die Drahtesel zu bringen und die Mobilität in der Innenstadt weiter zu erhöhen. Eric Dauphin als Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG, Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) sowie Hajo Müller als Vorstand der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) präsentierten am Mittwoch erstmals die ersten der 325 Räder, die ab der kommenden Woche an 40 festen Stationen in Bremen geliehen werden können.

Die Zahl der Verleihräder soll bis Ende des Jahres sogar noch auf 450 ansteigen. Die Nutzung der WK-Bikes wird unkompliziert mithilfe einer App funktionieren. Sobald der QR-Code am Rad gescannt oder eine entsprechende Radnummer eingegeben wurde, öffnet sich das Fahrradschloss. Für Dauphin ist das neue Fahrradverleihsystem eine Möglichkeit, Kunden noch besser an den WESER-KURIER zu binden. „Wir erschließen ein neues Geschäftsfeld“, erklärte er. „Wir werden unseren Kunden attraktive Angebote präsentieren und dadurch insgesamt unsere Aktivitäten verbreitern.“

BSAG-Vorstand Müller freut sich auf den Start von WK-Bike. „Es hat sehr gute Chancen, ein wichtiges Glied in der Mobilitätskette der Stadt Bremen zu werden. Die lange Wegstrecke mit Bus und Bahn zurücklegen, das kurze Stück von der Haltestelle zum Ziel mit dem WK-Bike – praktischer geht es nicht.“ Auch Umweltsenator Lohse ist voll des Lobes. „Dieser Radverleih in Bremen ist ein wichtiger Bestandteil, um den Umweltverbund weiter zu stärken. Das hilft bei der Verbesserung der Luftqualität und der Vermeidung von Staus.“

Genauere Informationen über den Start des neuen Fahrradverleihsystems des WESER-KURIER wird es in der kommenden Woche geben.