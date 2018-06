Ausschreitungen beim G20-Gipfel: Dies ist eines der Bilder, die bei der Schau in Bremen zu sehen sind. (Rafael Heygster)

Als am 6. Juli die Situation bei der Protestaktion „Welcome to Hell“ eskaliert, ist Rafael Heygster mittendrin. Unweit des Hamburger Fischmarktes werfen vermummte Anti-G 20-Demonstranten mit Flaschen und zünden Rauchbomben, die Polizei marschiert in voller Montur auf und setzt Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Bilder der Geschehnisse fluten das Netz. Dass es sie gibt, hat auch mit Heygster zu tun. Für den WESER-KURIER ist er im Juli 2017 als Fotograf beim G 20-Gipfel in Hamburg, um das Treffen der Staats- und Regierungschefs und das Geschehen rundherum zu dokumentieren. Bis er aus bisher ungeklärten Gründen nicht mehr weiterarbeiten darf. Dennoch sind bei seiner Arbeit eindrückliche Fotografien des Gipfels entstanden. Knapp 17 dieser Bilder sind ab diesem Montag in einer Ausstellung der Arbeitnehmerkammer in Bremen zu sehen.

Die Demonstration am 6. Juli war der letzte Tag, an dem Heygster offiziell als Journalist in Hamburg fotografierte. Danach wurde ihm die Akkreditierung zum G 20-Gipfel entzogen, er durfte die Sicherheitsbereiche nicht mehr betreten. Fragen über das Warum blieben unbeantwortet. „Das hat die Pressefreiheit auf eklatante Weise verletzt und uns die Berichterstattung erschwert“, sagt Moritz Döbler, Chefredakteur des WESER-KURIER. „Herr Heygster wird als Straftäter bezeichnet, ohne dass er jemals als solcher verurteilt worden wäre. Er ist ein völlig unbescholtener Journalist und wurde an seiner Berufsausübung gehindert.“

Insgesamt wurden 32 Pressevertreter ohne Vorwarnung am 7. Juli 2017 an der weiteren Berichterstattung gehindert. Der WESER-KURIER legte offiziell Widerspruch beim Bundeskriminalamt (BKA) ein, im August 2017 reichte Heygster mit Unterstützung des Verlages vor dem Verwaltungsgericht in Berlin Klage ein. „Leider ist ein Ende des Verfahrens nicht in Sicht“, sagt Döbler. Es gebe nicht einmal einen Termin für die mündliche Verhandlung. „Wir finden das bedauerlich, weil es hier um einen Fall mit grundsätzlicher Bedeutung für die Pressefreiheit geht.“ Auch acht weitere betroffene Journalisten haben gegen die Entscheidung des BKA geklagt.

Von den 17 Bildern vom G 20-Gipfel, die in der Arbeitnehmerkammer ab Montag zu sehen sind, stehen laut Heygster zwei besonders im Mittelpunkt: Das eine Bild zeigt eine Szene von der „Welcome to Hell“-Demo, bei der in Rauchschwaden gehüllte Demonstranten über eine Hafenbarriere klettern. Das zweite Bild stammt von der Kunstaktion „1000 Gestalten“, bei der mit grauem Staub bedeckte Performancekünstler durch die Straßen Hamburgs liefen. „Beide Aktionen zeugten von Show und Schauspiel“, sagt Heygster. Neben den Fotografien möchte er in der Ausstellung auch Raum für eine symbolische Geste lassen: „Ein Rahmen bleibt frei, als Zeichen für die Bilder, die ich nicht machen konnte.“

Trotz des plötzlichen Endes seiner Arbeit in Hamburg hat Heygster auch positive Momente erlebt: „Die Atmosphäre war etwas ganz Besonderes.“ So habe er bei der Demonstration am 6. Juli versucht, einen Moment der Schönheit festzuhalten: Eine junge Frau habe inmitten des Trubels Seifenblasen gemacht. Als Heygster ein Bild davon machen wollte, blieb ein Polizist neben ihm stehen, grinste und zeigte mit dem Daumen nach oben. „Er hat bemerkt, was ich da einfangen wollte. Das war ein kurzer, aber spezieller Augenblick.“

Heygster, der während seines Studiums der Fotojournalistik für vier Monate für den WESER-KURIER tätig war, hat inzwischen zahlreiche andere Projekte umgesetzt. Eine Reisereportage aus Riga ist ebenfalls beim WESER-KURIER erschienen, außerdem hat er gerade eine gemeinsame Fotoarbeit von Studenten aus Dänemark, Deutschland und Frankreich über Jugend in Europa abgeschlossen. Momentan widmet er sich einem persönlichen Projekt: Es soll um die Scheidung seiner Eltern gehen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Hamburg im Juli – der G 20-Gipfel 2017“ ist vom 18. Juni bis 31. August in der Galerie im Foyer der Arbeitnehmerkammer Bremen, Bürgerstraße 1, zu sehen. Am 25. Juni im 19 Uhr gibt es eine Eröffnungsveranstaltung mit WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler und Imke Sommer, der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.