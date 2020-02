Wenn Ihnen die Podcast-Folge nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

"Hinten links im Kaiser Friedrich" – was bedeutet das? Und worum geht es in dem Format überhaupt? Und wem gehören die Stimmen? Das beantwortet die erste Folge in aller Ausführlichkeit.

Die aktuellen Folgen „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erscheinen ab dem 1. Februar immer sonnabends auf www.weser-kurier.de und anderen Podcast-Plattformen.