Wenn Ihnen die Podcast-Folge nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Erst im Stall, dann im Parlament: Präsident Frank Imhoff plaudert in der neuen Folge von seinem Büro aus, gelegen hinten rechts in der Bremischen Bürgerschaft, über sein Amt, das Krisenmanagement der Regierungen und was man bei ihm auf dem Hof noch für fünf Mark bekommt.

Die aktuellen Folgen „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erscheinen immer samstags auf www.weser-kurier.de und anderen Podcastplattformen.