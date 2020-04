Thore Schäck sollte eigentlich Ende April FDP-Landesvorsitzender werden. Daraus wird nichts, wegen der Corona-Auflagen, obwohl die FDP ihre Parteitage angeblich in einer Telefonzelle veranstalten kann. In der neuen Folge „Hinten links aus dem Homeoffice“ erklärt Schäck unter anderem, was ihn aus der SPD vertrieben hat, der er bis 2015 angehört hat.

