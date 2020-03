„Hinten links im Kaiser Friedrich“

WESER-KURIER-Podcast Folge 9: Bremer und große Gefühle

Silke Hellwig und Wigbert Gerling

In der neunten Folge des WESER-KURIER-Podcasts fragen sich Silke Hellwig und Wigbert Gerling unter anderem, wie sich der Bremer Senat in der Corona-Krise bewährt und wie sich Bremens Bürgermeister Bovenschulte in diesen Tagen so macht?