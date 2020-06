Die Weser-Kurier-Redakteure Jürgen Hinrichs, Marc Hagedorn und Nico Schnurr wurden für ihre Reportagereihe über die Landwirtschaft in Niedersachsen ausgezeichnet. (Julian Stratenschulte / dpa)

Der Herbert-Quandt Medien-Preis geht in diesem Jahr an die Journalisten Wolfgang Dürr, Katrin Spranger, Florian Hartung, Heike Nelsen, Christin Köppen, Jürgen Hinrichs, Nico Schnurr und Marc Hagedorn. Sie teilen sich die mit insgesamt 50 000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre Fernseh- und Printbeiträge, wie die Johanna-Quandt-Stiftung am Montag in Bad Homburg mitteilte.

https://www.weser-kurier.de/thema/nieders%C3%A4chsische+landwirtschaft+

Wolfgang Dürr erhält den Preis für seine Film-Reportage „Der Herr der Kräne“ (SWR), Spranger für ihren Beitrag „Gemeinsam Zukunft schmieden: Projekt Handwerkerhof“ (NDR). Die Jury befand die zweiteilige Film-Dokumentation „Das Erbe der Treuhand“ (ZDF) von Hartung, Nelsen und Köppen für ebenso auszeichnungswürdig wie die im WESER-KURIER erschienene Serie „Die Lage der Landwirtschaft: Essay über eine Branche im Umbruch“ des Autorenteams Hinrichs, Schnurr und Hagedorn. „Es gelingt ihnen, den Leserinnen und Lesern abseits jeglicher Klischees und vorgefasster Meinungen einen Blick auf die vielfältigen Herausforderungen bäuerlicher Betriebe zu ver­mitteln sowie Ursache und Wirkung marktpolitischer Entwicklungen auf die täg­liche Arbeit der Landwirte herauszuarbeiten“, heißt es im Urteil der Jury. Die Reportagereihe mache deutlich, dass Unternehmertum in Deutschland noch immer zu großen Teilen auch in der Landwirtschaft zu finden sei. Mit ihreren Reportagen setzten sich Hinrichs, Schnurr und Hagedorn unter anderem gegen Einsendungen der „Zeit“, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der „Süddeutschen Zeitung“ sowie des „Spiegels“ durch.

Mehr zum Thema Zukunft der Landwirtschaft Die Grenzen des Wachstums Landwirtschaft schafft in Niedersachsen Arbeit und erzeugt Nahrung sowie Energie. Den Preis dafür ... mehr »

Der Herbert-Quandt-Medienpreis wird seit 1986 in Erinnerung an den namensgebenden Unternehmer (1910-1982) verliehen. Der Preis würdigt nach eigenen Angaben Journalisten, die sich in herausragenden und allgemeinverständlichen Beiträgen mit der Rolle von Unternehmern und Unternehmen in der Marktwirtschaft auseinandersetzen.