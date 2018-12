Stau wie hier auf der A 27, der im Moment vor allem im Berufsverkehr durch die Teilsperrung der maroden Lesumbrücke entsteht, nervt viele Bremer. (Frank Thomas Koch)

Was passiert mit den Straßen, wo gibt es Baustellen und sollte mehr für Autofahrer getan werden oder mehr für Radfahrer und Fußgänger? Verkehr ist ein Thema, für das sich besonders viele Bremer interessieren. In einer repräsentativen Umfrage unter den regelmäßigen Lesern des WESER-KURIER durch das Online-Panel „WESER-KURIER Trend“ in Zusammenarbeit mit einem Marktforschungsinstitut aus Köln beurteilten 91,7 Prozent der Befragten das Thema als „sehr interessant“ oder „interessant“.

Was die Leser häufig ärgert, ist der Zustand der Straßen. Der Aussage „Es soll mehr in die Verkehrsinfrastruktur investiert werden, damit die Straßen nicht ständig kaputt sind“, stimmten 90,6 Prozent zu. Dass Bremen – wie von Linken und der Handelskammer gefordert – einen kostenlosen ÖPNV braucht, glauben immerhin zwei Drittel (66,3 Prozent) der Befragten.

Mehr zum Thema Im Zuge der Abgas-Affäre Politik erwägt kostenlosen öffentlichen Nahverkehr In vielen deutschen Städten werden Schadstoff-Grenzwerte nicht eingehalten, es drohen ... mehr »

Allerdings: Während 70,2 Prozent der Frauen gerne kostenfrei Bus und Bahn fahren würden, sind es nur 62,9 Prozent der Männer. Den Brilltunnel wieder zu eröffnen, das hatte zuletzt die FDP gefordert, hält nur etwas mehr als die Hälfte (54,6 Prozent) für eine sinnvolle Idee. Fast ein Drittel der Befragten sehen den Brilltunnel auch weiterhin gerne geschlossen, 31,5 Prozent der Befragten antwortete auf die Frage nach einer erneuten Öffnung mit „stimme eher nicht zu“ oder „stimme überhaupt nicht zu“.

Frauen wollen schöner shoppen

Stadtentwicklung, innere Sicherheit, Landespolitik und Kriminalität sind weitere Bereiche, die nach Meinung der Befragten im Jahr 2019 eine große Rolle in Bremen spielen werden. Das geht aus den Antworten, die die insgesamt 635 Männer und Frauen ab 18 Jahren aus Bremen und dem Umland gaben, hervor. Gefragt wurden sie auch nach Zustimmung oder Ablehnung verschiedener Thesen aus den einzelnen Bereichen.

So halten es insgesamt 87,5 Prozent für wichtig, dass es künftig attraktiver wird, durch die Innenstadt zu flanieren. Und mehr als vier Fünftel (83,5 Prozent) wünschen sich, dass das Angebot in der City durch mehr Vielfalt bei den Geschäften interessanter wird. Wohl wenig überraschend unterscheiden sich bei beiden Fragen die Einschätzungen der Bremerinnen mit am stärksten von denen der Bremer: Mit 49,7 Prozent der befragten Frauen stimmte bei der Aussage, dass Bremens Innenstadt ein attraktiveres Einkaufsangebot brauche, fast jede Zweite „voll und ganz“ zu, aber nur 40,7 Prozent der Männer.

Mehr zum Thema "Neustart"-Programm Bahnhofsvorplatz soll Visitenkarte Bremens werden Der Platz vor dem Bremer Hauptbahnhof soll sicherer und sauberer werden. Eine wesentliche Rolle ... mehr »

Auch wenn sie die Einkaufssituation für verbesserungswürdig halten – Bremen insgesamt beurteilen die Frauen wiederum positiver als die Männer. „Bremen hat viel zu bieten und darf sich nicht hinter den Metropolen Deutschlands verstecken“: Dieser Aussage stimmte die Hälfte (50,1 Prozent) der befragten Frauen „voll und ganz zu“, im Gegensatz zu 46,3 Prozent der Männer.

Entsprechend hoch sind die Zustimmungswerte auch bei der thematisch dazugehörenden Aussage zum Stichwort der „Grauen-Maus“-Debatte, die viele Bremer in diesem Jahr beschäftigte. Insgesamt fast 84 Prozent finden, dass Bremen eine bessere Kampagne braucht, um Menschen von außerhalb auf seine Vorzüge aufmerksam zu machen. Hier waren es mit 87,2 Prozent allerdings eher die Befragten über 50 Jahre, die sich eine solche Strategie wünschen, im Gegensatz 78,8 Prozent der Jüngeren.

Mehr Sicherheit in der Stadt

Die höchste Zustimmungsrate der Umfrage bekommt mit fast 94 Prozent von den Frauen die Aussage, dass Bremen mehr bezahlbaren Wohnraum braucht, bei den Männern stimmten 86,1 Prozent „voll und ganz“ oder „eher“ zu – ein Unterschied von knapp acht Prozentpunkten. Grundsätzlich gelten in der Statistik Abweichungen ab fünf Prozentpunkten als signifikant.

Deutlich unterschiedlich urteilten Männer und Frauen einerseits sowie Ältere und Jüngere auch bei einer These, die in der Umfrage zum Thema Sicherheit gestellt wurde: Mehr Sicherheit in der Stadt durch eine verstärkte Präsenz der Polizei wünschen sich demnach knapp vier Fünftel (79 Prozent) der Männer. Bei den Frauen halten das nur 70,1 Prozent für eine sehr gute oder gute Idee, ebenso wie mit 68,5 Prozent Zustimmung deutlich weniger jüngere Menschen als ältere (gut 79 Prozent).

Die Diskussionen um Kinderschwimmkurse und um die Ausweitung der Nachmittagsangebote in den Kitas und Schulen interessieren ebenfalls viele der Befragten. So halten es knapp 88 Prozent für wichtig, dass Kinder bereits schwimmen können, wenn sie in die Schule kommen und 77,8 Prozent wünschen sich den Ausbau der Ganztagsbetreuung.