Wesertunnel Ausstattung des Wesertunnels als Teilstück der künftigen Autobahn 20 wird modernisiert (FR)

Fast täglich pendelt Marina Assing von Berne nach Bremerhaven. Üblicherweise durch den Wesertunnel in Kleinensiel. Auf der Route über Elsfleth und Brake braucht die 54-Jährige weder Wartezeiten an Fährstellen noch zusätzliche Kosten für die Tickets einzuplanen. Nur früh genug müsse sie dran sein, sagt die Bernerin. „Mein Mann und ich fahren morgens um 5.45 Uhr los. Zu der Zeit geht es noch mit dem Lkw-Verkehr.“

Beim Übertritt vom Landkreis Wesermarsch in den Landkreis Cuxhaven unterhalb der Weser entstehen keine Probleme. Da fließe der Verkehr normalerweise, sagt ­Assing. Das zu überwindende Nadelöhr sei die Bundesstraße 212, auf der kaum überholt werden könne. Die unterirdischen Röhren würden nur dann zum Problem, wenn sie gesperrt sind. „Wenn der Tunnel im Berufsverkehr ausfällt, tut das richtig weh“, hat die Bernerin erfahren. „Dann wartet man an den Fährstellen in Berne und Farge schon mal eineinhalb Stunden.“ So geschehen im Juni und Juli 2017, als die Fahrbahn der Bundesstraße 437 links und rechts des Tunnels erneuert wurde.

Auf den Tag genau 15 Jahre ist es her, dass der damalige Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe (SPD) und Niedersachsens ehemaliger Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) das 430 000-Millionen-D-Mark-Projekt für den Kraftfahrtverkehr freigegeben haben. Drei Tage zuvor hatten rund 150 000 Schaulustige die Chance genutzt, einmal zu Fuß durch die mit Trogbereichen rund zweieinhalb Kilometer langen Röhren zu flanieren.

Ein Spaziergang unter der Weser hindurch ist heute nicht mehr erlaubt. Auch Radfahrer haben keine Chance mehr, die Bundeswasserstraße südlich der Ortschaften Kleinensiel und Dedesdorf zu passieren. Die einstige Fährverbindung ist am Vorabend der Tunnelöffnung eingestellt worden. Dennoch seien Fußgänger nicht vom anderen Weserufer abgeschnitten, betont Joachim Delfs, der Leiter der Straßenbaubehörde in Oldenburg. „Für Fußgänger gibt es den Wesersprinter, der sie von der einen Seite zur anderen und zurück bringt.“ Auch für Radfahrer habe es einen Shuttleservice gegeben. Wegen mangelnder Nachfrage sei der allerdings wieder eingestellt worden.

Transitverkehr hat sich verdreifacht

Der Wesertunnel ­verbindet die ­niedersächsischen Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven. Der Tunnel besteht aus zwei Röhren mit jeweils zwei Fahrstreifen und beidseitigen Notgehwegen. Die insgesamt vier sogenannten Querschläge ermöglichen einen Durchgang in die Nachbarröhre, die im Notfall sicherer Rettungsweg ist. Nördlich von Bremen ist der Wesertunnel die einzige feste Querung der Weser. (Karsten Klama)

In erster Linie queren Touristen die Weser mit dem Fahrrad. Sie planten ihre Touren nun so, dass sie entweder eine Fähre zwischen Brake und Sandstedt oder zwischen Bremerhaven und Nordenham nähmen, sagt Delfs. Dabei hatte eine Vorplanung sogar die Möglichkeit eines Fahrradstreifens im Wesertunnel vorgesehen. „Der sollte zwei Meter über dem Kraftfahrzeugverkehr verlaufen und durch eine luftdichte Plexiglaswand vor den Abgasen geschützt werden.“ Auf Anraten der Polizei wurde die Planung jedoch verworfen. Die Gefahr durch Kriminelle in der mehr als eineinhalb Kilometer langen Röhre sei zu hoch, warnten die Sicherheitsexperten.

Der Transitverkehr zwischen dem Cuxland und der Wesermarsch hat sich in den vergangenen 15 Jahren verdreifacht. Setzten vor der Tunnelfreigabe circa 6000 Fahrzeuge täglich an den drei Fährstellen Brake-Sandstedt, Kleinensiel-Desdesdorf, Nordenham-Bremerhaven über die Bundeswasserstraße, nutzen heute rund 18 000 Pendler, Berufskraftfahrer und Touristen pro Tag den Wesertunnel. Ohne Wartezeit. Ohne Zahl-Station. Mit einem künftigen Anschluss an die geplante Küstenautobahn A 20, die einmal das Autobahnnetz nördlich von Hamburg mit der A 28 bei ­Westerstede verbinden soll, werden sich die Verkehrsmengen noch einmal verdoppeln, prognostiziert Delfs.

Um für den erwarteten Mehr-Verkehr auf der künftigen Ost-West-Achse zwischen Polen und den Benelux-Staaten gerüstet zu sein und weil Technik mit der Zeit veraltet, wird der Wesertunnel voraussichtlich im Jahr 2021 ertüchtigt. Einher geht damit eine monatelange einseitige Sperrung. Mit einem Verkehrschaos an den Fährstellen bis runter ins Stedinger Land wie im Sommer 2017 rechnet Delfs nicht. „Wir werden immer nur eine Röhre sperren.“ Die verbleibende Tunnelseite soll wechselseitig betrieben werden.

Bei Gegenverkehr in einer Röhre sei „das Risiko im Falle eines Unfalls mit Brandfolge zu hoch“, erklärt Delfs. Die avisierten Arbeiten seien unerlässlich. Nach 15 Jahren im Dauereinsatz müsse die Technik gewartet werden, sagt der Behördenleiter. Er spricht von einer besseren Belüftung durch stärkere Ventilatoren, die bei einem Autobahnanschluss nötig sei. Ferner werde die Überwachungstechnik überarbeitet und die Beleuchtung erneuert. „Die Lebensdauer eines Tunnels beträgt viele Jahrzehnte, die der Technik circa 15 bis 20 Jahre“, begründet Delfs.

Kritiker warnen vor Autobahnanschluss

Der geplante Autobahnanschluss stößt bei einigen Menschen auf Kritik. Sie mahnen, dass der Wesertunnel aufgrund fehlender Standstreifen nicht als Autobahnteilstück geeignet sei. Der Behördenleiter beruhigt: Ein Standstreifen sei gut, aber nicht zwingend vorgeschrieben.

Warum er nicht im Zuge des Tunnelbaus mit angelegt wurde, ist schnell erklärt. „Der Wesertunnel war nicht als Autobahntunnel geplant“, erinnert sich Delfs. „Die Küstenautobahn gab es in den Bedarfsplänen des Bundes zu der Zeit nicht. Erst als der Tunnel im Bau war, hat die Politik die Küstenautobahn erneut auf die Agenda gebracht.“