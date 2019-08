Feiernde sind am Abend beim "360-Grad-Heimatliebe-Festival" in ein Nest von Erdwespen getreten. (Symbolbild) (imago images / Nature Picture)

Ein Wespennest hat am Freitagabend für eine kurze Unterbrechung des „360-Grad-Heimatliebe-Festivals“ des Golden City am Lankenauer Höft in Woltmershausen gesorgt. Offenbar war ein Teil der Bierbänke in der Nähe eines Erdwespennests aufgebaut worden. Einige der Tiere stachen am Abend mehrere Besucher. Über den Vorfall hatte das Portal „Nonstopnews“ zuerst berichtet.

Der Sanitätsdienst des Festivals informierte Feuerwehr und Rettungsdienst, die mit mehreren Rettungswagen anrückten. Laut dem Portal mussten drei Partygäste medizinisch versorgt werden, einer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Veranstalter am späten Freitagabend über das soziale Netzwerk Facebook mitteilten, war die Lage unter Kontrolle: Das Wespennest, das im Außenbereich des Festivals festgestellt worden sei, sei großräumig von der Feuerwehr abgesperrt worden. „Es gibt keine Schwerverletzten, alle sind versorgt“, hieß es dort.