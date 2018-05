Vor einigen Tagen startete im Westbad die Freibadsaison. (Frank Thomas Koch)

Der Neubau des Westbads in Walle wird deutlich länger dauern als bisher angenommen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, haben Untersuchungen des Baugrunds gezeigt, dass die Fundamente komplett neu geplant werden müssen. Laut einer Mitteilung der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport wird der Neubau sich dadurch mindestens um ein Jahr verzögern. Die zusätzlichen Kosten werden dem Einvernehmen nach im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. Bisher waren knapp 14 Millionen Euro für die Bauarbeiten vorgesehen.

Trotz höherer Kosten und des verzögerten Baubeginns will das Sportressort am Bäderkonzept festhalten, sagt Jan Fries, Staatsrat für Sport und Aufsichtsratsvorsitzender der Bremer Bäder GmbH. „Das Westbad hat für den Schwimmsport, die Gesundheitsförderung und auch für den Schulsport eine hohe Bedeutung. Darüber gibt es einen breiten politischen Konsens.“ Für das Einwerben der erforderlichen finanziellen Mittel sehe er gute Chancen: „Wir halten im Kern an den bisherigen Planungen fest“, sagte er, „der Erhalt eines Kombinierten Hallen- und Freibades im Bremer Westen ist für mich essentiell.“

Das Bäderkonzept sieht neben Abriss und Neubau des mehr als 40 Jahre alten Waller Bads einen Ersatz für das Unibad in Horn vor. Das Unibad soll bis zum Abschluss der Bauarbeiten in Horn und Walle in Betrieb bleiben. „Das gilt weiterhin, auch wenn sich die Bauarbeiten in Walle verzögern“, sagt Fries. Auch die Betriebszeit für den Bestandsbau des Waller Bades müsse bis zum Beginn der Abriss- und Neubauarbeiten in Walle verlängert werden, voraussichtlich bis Sommer 2020, heißt es in der Mitteilung.