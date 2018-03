Aletta Gräfin von Hardenberg, Geschäftsführerin des Vereins "Charta der Vielfalt". (Koch)

Mit einem bundesweiten Wettbewerb wollen die Initiatoren der „Charta der Vielfalt“ junge Beschäftigte dazu bringen, sich für Offenheit und Toleranz am Arbeitsplatz zu engagieren. „Diversity Challenge“, also Herausforderung der Vielfalt, heißt das Projekt. Arbeitskräfte im Alter zwischen 16 und 27 Jahren können sich daran beteiligen.

Als Vorbereitung auf den Wettbewerb sind Veranstaltungen in mehreren Städten geplant. In Bremen wird ein „Challenge-Lab“ am 20. April organisiert. Bei dem halbtägigen Workshop sollen die Teilnehmer mehr über das Thema Vielfalt erfahren und auf die Aufgaben der „Diversity Challenge“ vorbereitet werden. Der Workshop sei jedoch nicht nur für Wettbewerbsteilnehmer gedacht, sagt die Projektleiterin Betina Psyk. „Er ist offen für alle junge Beschäftigte, die grundsätzlich Interesse an dem Thema Vielfalt haben und sich informieren möchten.“ Gerade junge Arbeitskräfte hätten einen frischen Blick darauf, wie das Arbeiten von Morgen aussehe.

Am Wettbewerb dürfen drei- bis zehnköpfige Gruppen teilnehmen. Jedes Team muss einen Mentor haben, der in ihrem Unternehmen tätig ist. Grundsätzlich sollten die Mannschaften eine Aktion oder Aktionsreihe in ihrem Betrieb entwickeln, erläutert die Projektleiterin. Die Leitfrage laute: „Wie können wir Vielfalt in unserem Unternehmen oder unserer Institution vorantreiben und mit Leben füllen?“

Der Fantasie werden dabei kaum Grenzen gesetzt. „Insgesamt muss aber grundlegend ein ganzheitlicher Ansatz von Vielfalt erkennbar sein“, sagt Psyk. Die Aktion solle zudem nachhaltig und für die Firma relevant sein. Und sie solle sich mit allen Aspekten der Pluralität, die in der Charta angegeben sind, auseinandersetzen. Das Ergebnis soll multimedial dokumentiert werden. Die Gewinner werden im Sommer 2019 nach Berlin eingeladen.

Die „Charta der Vielfalt“ wurde 2006 von vier Unternehmen initiiert. Inzwischen ist sie von über 2800 Betrieben unterzeichnet worden. Schirmherrin ist Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Geschäftsführerin des Vereins ist Aletta Gräfin von Hardenberg. Ziel der Charta ist es, Vorurteile am Arbeitsplatz und in Institutionen zu bekämpfen. Der Fokus liegt sowohl auf sexueller, ethnischer und religiöser als auch auf identitäts-, behinderungs- und altersbedingter Diversität. Die Unternehmen verpflichten sich unter anderem, Personalprozesse zu überprüfen und eine Organisationskultur zu pflegen, die auf gegenseitigem Respekt beruht.