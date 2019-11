Ein Unbekannter hat in Findorff ein Wettbüro überfallen. (Björn Hake)

Ein Unbekannter hat am späten Dienstagabend ein Wettbüro an der Hemmstraße in Findorff überfallen. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann das Büro kurz vor Ladenschluss um 23 Uhr betreten. Er bedrohte das Personal mit einem Messer, öffnete selbst die Kasse und nahm mehrere Scheine an sich. Anschließend flüchtete er in die Lilienthaler Straße.

Der Täter war zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose, eine Kapuze und einen ins Gesicht gezogenen Schal. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.