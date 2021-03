Über die Frühlingshaften Blümchen in Oberneuland hat sich am Dienstagmorgen eine feine Schneedecke gelegt. (Sina Schuldt/DPA)

Nach einer frostigen Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag vor Glätte auf den Straßen in Bremen und Niedersachsen: „Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden“.

Der Tag in der Region begann bewölkt. Im Bergland sei bis in den Abend mit etwas Schnee zu rechnen, sagte eine Sprecherin des DWD am Morgen. Im Tagesverlauf bleibe es bewölkt, die Höchstwerte liegen zwischen einem und sieben Grad.

In einer Allee im Stadtteil Oberneuland blühen Krokusse zwischen frisch gefallenem Schnee. (Sina Schuldt/DPA)

Die Nacht zu Mittwoch soll nebelig trüb werden, es sei weiter verbreitet mit Glätte zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf minus fünf Grad. Der Mittwoch beginne erneut bewölkt, am Abend sei Regen nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und zehn Grad.