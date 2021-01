Am Freitag wird in Bremen und der Region Neuschnee erwartet. (Sina Schuldt)

Schnee ist in Bremen mittlerweile fast zu einer Seltenheit geworden. Das hat sich am Freitag geändert - und es könnte noch mehr werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor bis zu 15 Zentimetern Neuschnee. Die Warnung gilt von neun bis 20 Uhr. Auch in weiten Teilen Niedersachsens ist mit einer größeren Menge Neuschnee zu rechnen. Die Menschen müssen sich vielerorts auf glatte Straßen einstellen, denn der Wetterdienst hat auch eine Glättewarnung ausgesprochen.

Angesichts verbreiteter Schneefälle befürchtet der DWD zusätzliche Belastungen von Stromleitungen. Dabei gehe es um sogenannte Leiterseilschwingungen. Die Gefahr bestehe dort, wo die höchsten Schneemengen anfielen, sagte ein Meteorologe am Freitag. Das werde voraussichtlich in einem Streifen von Ostfriesland über Bremen, die Region im Norden Hannovers bis in die Altmark im Norden Sachsen-Anhalts der Fall sein. Grund sei ein Tief über der Nordsee, das in Richtung Ostdeutschland ziehe, während zugleich der Wind auffrische.

Zum Feierabend gibt es noch ein Update bezüglich der morgen anstehenden #Unwetter-Lage an einer Luftmassengrenze mit Schneefall und gefrierendem Regen. Aktuelle Infos gibt es immer auch auf https://t.co/il4EzIVRrj und in der WarnWetter-App /Vhttps://t.co/V9sLlVdkCc — DWD (@DWD_presse) January 28, 2021

Wenn dann der Schnee an den Leitungen haften bliebe, hingen diese wegen des zusätzlichen Gewichts durch, und starker Wind könnte sie dem Meteorologen zufolge in Schwingungen versetzen. In der Vergangenheit führte dies bereits zu massiven Stromausfällen und Einschränkungen im Zugverkehr.

Am Wochenende ist in Bremen und Niedersachsen insgesamt mit etwas weniger Schnee zu rechnen, es bleibt bewölkt. Die Temperaturen steigen am Sonnabend auf maximal null Grad. In der Nacht zu Sonntag kühlt es auf bis zu minus neun Grad ab. Im Tagesverlauf bleibt es am Sonntag wechselnd bewölkt und überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf maximal drei Grad.