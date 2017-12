Auch starke Windböen möglich

Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall in Bremen

Zwei Wochen vor Weihnachten hält der Winter Einzug in Deutschland. Während der Süden und Westen bereits von dichtem Schnee bedeckt sind, warnt der Deutsche Wetterdienst vor Schnee und Sturm in Bremen am Nachmittag.