Von Westen ziehe ein Tiefdruckgebiet heran, das ab Freitagnachmittag Niederschläge bringe, sagte der Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst.

Nachmittags kommt von Westen Schneefall bei -3 Grad mit zunächst zwei bis fünf Zentimetern Neuschenne in Bremen und Niedersachsen auf. Im Verlauf des Abends sowie in der Nacht geht dieser von Westen in Regen über; auf den gefrorenen Böden kann sich dann vorübergehend Glatteis bilden. Im Warnbericht für Niedersachsen und Bremen wird auf Unwettergefahr hingewiesen.

Am Samstag werde ein Schwall milderer Luft den Norden erreichen. Die Temperaturen könnten in Bremen auf sechs bis sieben Grad Celsius steigen. Am Sonntag werde sich der Regen auch im übrigen Norden allmählich wieder in Schnee verwandeln. Wie die Lage am Montagmorgen aussehen werde, sei noch nicht klar. "Man sollte mit Glätte lieber rechnen", riet der Meteorologe.

In Bremen kann es wegen der Glätte zu Verspätungen bei der Zustellung des WESER-KURIER kommen. Zwar werde die Logistik ausgebaut, doch die Zusteller sollten zuerst auf ihre Sicherheit achten, sagt Iris El-Sayegh, Geschäftsführerin der Print Logistik Bremen. (dpa/shm)