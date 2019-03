Die Bahn warnt vor Einschränkungen im Zugverkehr. (Peter Steffen/dpa)

Am Wochenende zog Sturmtief "Eberhard" über die Mitte und den Süden Deutschlands hinweg, am Mittwoch ist nun der Norden mit Sturmtief "Franz" dran. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab den frühen Morgenstunden vor Sturmböen im kompletten Nordwesten. Zwischen 6 Uhr und 20 Uhr muss in Bremen mit Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 65 bis 85 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. In Schauernähe und exponierten Lagen kann es zu schweren Sturmböen mit 95 Kilometern pro Stunde kommen.

In Bremerhaven warnt der DWD zwischen 6 und 16 Uhr ebenfalls vor schweren Sturmböen, die aus südwestlicher Richtung kommen sollen.

Die Deutsche Bahn bereitet sich derweil auf Behinderungen im Zugverkehr vor. Auf der Homepage der Bahn steht seit den frühen Abendstunden ein Warnhinweis für Sturmtief "Franz". "In Nordhessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein kann es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen", warnt die Bahn.

Erst am Wochenende war es in Nordrhein-Westfalen und Hessen zu Einschränkungen im Bahnverkehr gekommen, nachdem durch "Eberhard" umgestürzte Bäume auf den Gleisen lagen.

Aktuelle Entwicklungen können Sie auch auf der Seite des DWD einsehen. (sei)