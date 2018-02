Yuri Marschall tritt an diesem Montag bei der Deutschen Kaffeemeisterschaft an. (FR)

Gorillaköpfe, Herzen, Topfpflanzen, Pinguine: All das zaubert Yuri Marschall auf die Oberfläche seiner Cappuccinos. Und das liegt im Trend, meint er: Baristas setzten nur noch selten bauschige Milchschaumkronen auf einen Cappuccino. Stattdessen bereiten sie ihn als Flat White zu – die Basis dafür ist ein Espresso, darauf wird dann feinporig aufgeschäumte Milch gegossen. Latte Art nennt sich das, erklärt Marschall. Er nimmt an der Deutschen Kaffeemeisterschaft teil, die seit Sonntag bei der Messe Gastro Ivent in Bremen stattfindet. Eine Ehre für Bremen, denn als Austragungsort hatten sich mehrere Städte beworben, sagt Jurymitglied Ansgar Pleye, Angestellter des Bremer Unternehmens „Kaffeeplan“.

Bei der Kaffeemeisterschaft konkurrieren 25 Teilnehmer in zwei Disziplinen: Latte Art und Barista. Yuri Marschall will sein Können diesen Montag in der Disziplin Latte Art unter Beweis stellen. Er arbeitet für die Hamburger Kaffeerösterei „Elbgold“ und hat vor drei Jahren angefangen, sich die Kunst des Milchgießens selbst beizubringen. In der Vorrunde muss er ein Milchschaum-Motiv und einen sogenannten Designer Latte gießen. „Dafür bringt man eine Vorlage mit, auf der ein Latte-Art-Motiv zu sehen ist. Man versucht, so nahe wie möglich an das Original heranzukommen. Das Ganze muss man zweimal machen, um zu zeigen, dass es kein Glücksguss war“, erklärt der gebürtige Emsländer. „Beim Designer Latte hat man außerdem die Möglichkeit, ein bisschen Farbe zu nutzen oder mit einem Pinsel noch eine Linie hinzuzufügen.“ Sein Motiv will er vorab nicht verraten, nur so viel: Es wird ein Fabelwesen.

Schwierige Aufgabe für die Jury

Für die Jury ist es schwierig, aus den unterschiedlichen Motiven der 16 Teilnehmer im Wettkampf Latte Art schließlich den besten Cappuccino auszuwählen, sagt Juror Ansgar Pleye. „Um in der Disziplin zu überzeugen, zählt vor allem die Optik. Die Schminke oben auf dem Getränk sagt aber nichts über die Basis aus. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ich mir eine vernünftige Basis schaffe. Sprich: einen guten Espresso für einen Cappuccino zubereite, um dann weiter zu arbeiten und ein schönes Latte Art-Motiv zu gießen. Darauf kommt es an.“

In der Disziplin Barista geht es dagegen darum, die Herkunft und den Geschmack der Bohne zu beschreiben und schließlich um die kreative Umsetzung. „Das ist im Prinzip eine Präsentation, auf die sich der Barista vorbereitet und der Jury seine Getränke präsentiert. Wie in einem Laden, wo er steht, und seinen Gästen ein Getränk präsentiert. Und diese Gäste sind sehr wissbegierig und möchten im Voraus unheimlich viel wissen – zum Beispiel, wie der Kaffee schmeckt.“

Die beiden Sieger der Finals am Dienstag dürfen sich Deutscher Barista-Meister und Deutscher Latte-Art-Meister nennen. „Der Titel ist Türöffner für Folgeaufträge, weil man als deutscher Meister auch für Events angefragt wird“, sagt Ansgar Pleye. Zusätzlich gebe es aber auch noch eine finanzielle Unterstützung für Flüge und Unterkünfte in Amsterdam und Brasilien, wo in diesem Jahr die Weltmeisterschaften stattfinden.