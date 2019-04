Malte Lier von der Linken-Geschäftsstelle (von links), Claas Rohmeyer (CDU), FDP-Chefin Lencke Steiner, Ken Oduah (Grüne) und Mustafa Güngör (SPD) treten im Kugelzielschießen gegeneinander an. (Anne Werner)

Bürgerschaftswahlkampf mal anders: Das war das Motto am Montag auf der Osterwiese. Vertreter der Fraktionen von SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP traten am Abend auf Einladung des Schaustellerverbandes im nicht ganz ernst gemeinten Wettstreit „Fünf-Fraktionen-Olympiade“ gegeneinander an.

Unter anderem hatten Malte Lier von der Linken-Geschäftsstelle (Foto von links), Claas Rohmeyer (CDU), FDP-Chefin Lencke Steiner, Ken Oduah (Grüne) und Mustafa Güngör (SPD) die Aufgabe, beim Pferderennen, bei Hau den Lukas, im Körbe werfen oder im Bier abtrinken veritable Ergebnisse für ihre Parteien einzufahren.

Bejubelt und angespornt wurden sie dabei nicht nur von den anderen Fraktionsmitgliedern, sondern auch von vielen anderen Osterwiesen-Besuchern.