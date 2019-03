Am 26. Mai können die Wählerinnen und Wähler parallel zur Bürgerschaftswahl über die Forderung abstimmen, das Areal der Bremer Galopprennbahn von jeglicher Bebauung freizuhalten. (Gerhard Sell)

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Bürgerentscheids über die Bebauung der Rennbahn wird darüber diskutiert, ob Volksentscheide einer Demokratie guttun. Dies wird der erste von Bürgern eingeleitete Entscheid in Bremen sein. Die Schweizer stimmen dagegen über durchschnittlich 20 Themen jährlich ab. Das Ergebnis: Die Schweiz ist eines der reichsten und am besten regierten Länder der Welt.

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz, man kann das dortige System nicht unverändert übertragen. Aber es gibt auch viele Ähnlichkeiten, zum Beispiel was den Lebensstandard, die Bildung und das politische Engagement der Bevölkerung angeht. Was dort gut funktioniert, kann in Deutschland nicht völlig falsch sein.

Volksinitiativen bestehen keineswegs immer aus kleinen elitären Gruppen, die sich für den Erhalt ihrer Komfortzone starkmachen. Volksentscheide können auch, wie 2013 in Hamburg und Berlin, die Rekommunalisierung der Energieversorgung zum Inhalt haben. Oder sich gegen die Privatisierung von Krankenhäusern wenden. Oder vernachlässigte Themen wie den Artenschutz auf die Tagesordnung bringen (Bayern 2019). Wenn sich die Parteien einig sind, wie etwa bei der Änderung des Bremer Wahlrechts, ist der Volksentscheid die einzige Möglichkeit für einen Politikwandel.

Es heißt, nach einem Volksentscheid könne keine Partei für eine falsche Entscheidung verantwortlich gemacht und bei Wahlen deshalb abgestraft werden. Stimmt, jedoch die Folgen einer Entscheidung treffen immer die Bevölkerung, egal ob sie im Parlament oder beim Volksentscheid getroffen wurde.

Kritiker mahnen: Die Bevölkerung sei manipulierbar

Die Bevölkerung sei manipulierbar, wird von Kritikern ferner eingewandt. Mag sein, aber die Parlamentarier sind es auch. Sie sind einem massiven Einfluss von Lobbyisten und Interessengruppen ausgesetzt. Und es ist allemal leichter, eine Handvoll Parlamentarier zu beeinflussen als eine ganze Bevölkerung.

Es geht nicht darum, die Parlamente zu entmachten, und ich behaupte auch nicht, die Bürgerinnen und Bürger seien generell schlauer als die Abgeordneten. Aber beim Volksentscheid ist die Anzahl der Diskutanten deutlich größer und der Diskussionsprozess dauert länger. Nicht selten vergeht mehr als ein Jahr zwischen dem Beginn der Unterschriftensammlung und der Abstimmung.

Ist in Bremen je so viel und intensiv über die Zukunft der Rennbahn debattiert worden? Dies ist nur wegen des anstehenden Bürgerentscheids der Fall.

Unser Gastautor ist Psychologe und ­Politologe. Er war vier Jahre lang als Abgeordneter für die ­Grünen in der Bürgerschaft. Jetzt ist er Mit- arbeiter des Vereins „Mehr ­Demokratie e.V.“.