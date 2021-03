Die Bremer SPD-Politikerin Gönül Bredehorst. (SPD Bremen)

Die Deputation für Kinder und Bildung hat in jüngster Sitzung ein Konzept für die Verteilung der insgesamt 150.000 Euro für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an Bremer Grundschulen erarbeitet. „Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag an den Grundschulen“, unterstreicht Gönül Bredehorst, der auch finanziell anerkannt werden sollte. Die bildungspoltische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion verweist laut einer Pressemitteilung ihrer Partei auf die unterschiedlichen Einsatzbereiche – vom Lesehelfer bis hin zu Freiwilligen, die in der Mensa helfen.

Zur Mittelverteilung wird mitgeteilt, dass Ehrenamtliche einmalig im Jahr eine Aufwandsentschädigung von maximal 840 Euro bekommen können. Und jeder der 78 Grundschulen in Bremen wird die Finanzierung einer ehrenamtlichen Stelle ermöglicht. Abhängig vom Sozialindikator und der Größe der Schule gibt es zusätzliches Geld.

Diese finanzielle Unterstützung ist nach Ansicht von Gönül Bredehorst Ausdruck von Anerkennung. "Die Arbeit, die die vielen Ehrenamtlichen in den Grundschulen leisten, ist eigentlich unbezahlbar", sagt die SPD-Politikerin. "Dafür können wir nur Danke sagen.“