Keine Frage, dieser Prozess vor dem Bremer Landgericht ist spektakulär. Es geht um Geiselnahme, eine Scheinhinrichtung, um Verrat und sehr viel Geld. Zugleich aber hängt dieses seit April laufende Verfahren jedoch an einem seidenen Faden. Die Vorwürfe gegen die fünf Angeklagten fußen zum großen Teil auf den Aussagen eines Opfers. Und das ist für das Gericht seit Monaten nicht greifbar, weil es selbst in Österreich in Untersuchungshaft sitzt. Am Montag wurde der Mann nun am Landgericht für Strafsachen in Wien wegen Suchtgifthandels zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt.

Der Mann war im Februar an der deutsch-österreichischen Grenze mit 250 Gramm Kokain erwischt worden und daraufhin in Untersuchungshaft gelandet. Da der in Bremen lebende Mann über keinen festen Wohnsitz in Österreich verfügt, ging die Justiz dort von Fluchtgefahr aus.

Keine vier Monate später stand er nun am Montag in Wien vor Gericht. Dem Vernehmen nach zeigte er sich geständig, wurde aber dennoch zu einer eineinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Und dies ohne Bewährung, wie Christina Salzborn, Richterin und Leiterin der Medienstelle am Landgericht in Wien, auf Anfrage des WESER-KURIER mitteilte.

Allerdings sei hierzu das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zwar ist das Urteil laut Salzborn bereits rechtskräftig. Der Mann hat jedoch einen Antrag auf eine Drogentherapie gestellt. Er sei selbst drogenabhängig und habe das Kokain nur zum Eigenkonsum dabeigehabt.

Die Möglichkeit, diesen Antrag zu stellen, sieht das österreichische Gesetz ausdrücklich vor. Das Gericht muss nun entscheiden, ob der Bremer tatsächlich abhängig ist und außerdem, ob er auch therapiewillig und -fähg ist, erklärt Christina Salzborn. Dies geschieht mithilfe eines Sachverständigengutachtens, das das Gericht bereits in Auftrag gegeben hat. Die schlechte Nachricht aus Bremer Landgerichtssicht: Bis zur Entscheidung über den Antrag wird es eine Weile dauern. „Sicher mindestens drei bis vier Wochen“, schätzt die Richterin aus Wien.

Sollte dem Antrag stattgegeben werden, erhält der Bremer einen Aufschub für seine Haftstrafe. Er macht dann zunächst in einer entsprechenden Einrichtung in Österreich eine Therapie. Möglich sei dies zwar auch ambulant, wenn es um harte Drogen wie Kokain geht, werde so eine Therapie aber meistens stationär durchgeführt und dauere in der Regel zwei Jahre, erläutert Salzborn. Verläuft die Therapie erfolgreich, wird ihm seine Haftstrafe für eine Probezeit „bedingt nachgesehen“. Auf deutsche Verhältnisse übertragen bedeutet dies eine Bewährungszeit. Er müsste dann also nicht mehr hinter Gitter. „Aber dafür müssen wir jetzt erstmal das Gutachten des Sachverständigen abwarten.“ So lange bleibt der Mann in Untersuchungshaft.

Was die Vernehmung des im Bremer Prozess so dringend benötigten Zeugen betrifft, sieht die Richterin aus Wien trotzdem keine Schwierigkeiten. „Bei uns würden wir die Befragung live mit einer Videokonferenz durchführen.“ Auch eine Art Beurlaubung von der Therapie wäre denkbar, dies sei jedoch eine Einzelfallentscheidung. „Insgesamt glaube ich aber schon, dass es da Möglichkeiten gibt. Selbst wenn er am Ende doch in Haft muss.“