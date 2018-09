Die Polizei im Einsatz zur Gefahrenabwehr – oftmals Alltag bei Heimspielen von Werder Bremen. (Frank Thomas Koch)

An diesem Wochenende ist erst der dritte Spieltag der Fußballbundesliga, aber für 22 Fans von Werder Bremen könnte die Saison schon vorbei sein. Gegen sie hat das Bremer Ordnungsamt auf Antrag der Polizei ein bis Mai 2019 geltendes Betretungsverbot verfügt. Bei allen Heimspielen von Werders erster und zweiter Mannschaft sowie den Pokal- und Freundschaftsspielen dürfen sie den Bereich Weserstadion/Ostertor/Steintor sechs Stunden vor und sechs Stunden nach dem Spiel nicht betreten.

Als Basis für ihre Entscheidung dient der Behörde „die begründete Gefahr, dass diese Personen sich zukünftig an Auseinandersetzungen rund um die Spieltage beteiligen werden“. Doch das letzte Wort hierzu ist noch nicht gesprochen. Ein Werder-Ultra ist bereits erfolgreich gegen die Verfügung vorgegangen, neun Hooligans haben ebenfalls Widerspruch eingelegt. Deren Anwalt hält die sogenannten Betretungsverbote für rechtswidrig.

Auslöser für die Verfügungen war eine Schlägerei im Viertel zwischen Ultras und Hooligans vor dem Lokal „Die Schänke“ am 16. Dezember 2017 nach dem Spiel von Werder Bremen gegen Mainz 05. Die Polizei hatte eigens hierfür eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die „über 50 beteiligte Personen zum Tatvorwurf schwerer Landfriedensbruch identifizieren“ konnte. Für alle wurde ein Betretungsverbot beantragt. „Für uns ist das eine Maßnahme der Gefahrenabwehr“, erklärt Andreas Löwe, zuständiger Polizeiführer bei Fußballspielen in Bremen. Denn die Auseinandersetzung vor der Schänke sei dann doch schon ein ziemlich massiver Gewaltausbruch gewesen.

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die gut 50 Tatverdächtigen laufen noch, doch aus Sicht der Polizei besteht bei ihnen die Gefahr weiterer Gewalttätigkeiten bei kommenden Spielen. Dass das Ordnungsamt dieser Einschätzung lediglich in 22 Fällen folgte, ist für Löwe nicht ungewöhnlich. Die Anträge der Polizei basierten auf individuellen Gefahrenprognosen, erklärt er. Im rechtlichen Raum könne man da im Einzelfall durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Der Polizei ginge es darum, ein klares Signal zu setzen, betont Löwe. „Gegen Gewalt und für einen sicheren Spieltag.“

Differenziertes Gewaltpotenzial

Wie sehr die Einschätzung zum Gewaltpotenzial einzelner Betroffener differieren kann, belegt das Beispiel eines Werder-Fans aus Göttingen. Der 25-Jährige, der der Ultra-Szene angehört, hat eine Dauerkarte für die Heimspiele des SV Werder. Er ist eine der 22 Personen, die mit einem Betretungsverbot belegt wurden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft war er an der Schlägerei vor der "Schänke" beteiligt. „Mein Mandant ist vorher polizeilich nie in Erscheinung und die Ermittlungsakte ist voll von Hinweisen darauf, dass er von Hooligans angegriffen wurde und selbst gerade kein Täter war", sagt Sven Adam, Anwalt aus Göttingen.

Und dies sieht nun wohl auch das Ordnungsamt so. Nach einem Widerspruch und einem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Bremen hat die Behörde das Betretungsverbot Anfang September wieder aufgehoben: „Eine aktive Beteiligung am schweren Landfriedensbruch kann nach Kenntnisnahme des Auszugs aus der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft im vorliegenden ordnungsrechtlichen Verfahren nicht weiter aufrechterhalten werden“, heißt es in dem neuerlichen Bescheid. „Damit entfällt zugleich der Grund für die Verfügung des Platzverweises.“

Dieses Ergebnis strebt auch ein Bremer Anwalt an, der namentlich nicht genannt werden will. Er vertritt in dieser Angelegenheit neun mutmaßliche Hooligans. Nach seiner Kenntnis seien seine Mandanten keine bekannten Hooligans und in dieser Hinsicht auch nie auffällig gewesen. Sie hätten in dem Lokal gesessen und sich lediglich gegen den Angriff von außen gewehrt. Der Anwalt bringt aber auch grundsätzliche Bedenken gegen die Vorgehensweise von Polizei und Ordnungsamt vor.

Die Verfügung beziehe sich in allen Fällen einzig und allein auf den Vorfall vor der "Schänke und den daraus abgeleiteten Einschätzungen der Polizei über seine Mandanten. "Das kann nicht ausreichend für ein Betretungsverbot sein." Zumal in allen Strafverfahren noch ermittelt werde. "Ich halte das für rechtswidrig."

Betretungsverbote gegen "wenigstens gewaltbereite Fußballfans"

Betretungsverbote kommen immer dann in Betracht, wenn eine Person zumindest der „Kategorie B“, also den „wenigstens gewaltbereiten Fußballfans“ zuzuordnen ist, und die Person „zeitnah mehrfach oder schwerwiegend an gewalttätigen oder bevorstehenden gewalttätigen Vorfällen im Zusammenhang mit beziehungsweise im Umfeld von Fußballspielen beteiligt war“, erläutert das Ordnungsamt die Grundlage auf der Betretungsverbote erlassen werden können. Darüber hinaus müsse eine Gefahrenprognose ergeben, dass auch künftig mit einem solchen Verhalten der Person zu rechnen sei.

Der Anwalt der neun als gewaltbereite Hooligans eingestuften Personen hat beim Ordnungsamt Widerspruch eingelegt. In einem Fall läuft inzwischen auch ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht. Er hoffe nun auf deutliche Worte vom Verwaltungsgericht, um sich dann in den anderen acht Fällen außergerichtlich mit dem Ordnungsamt verständigen zu können, erklärt der Anwalt. „Wenn nicht, ziehen wir das für alle vor Gericht durch.“